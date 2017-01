Wie man sich meisterhaft daneben benimmt

Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys spielen in Zwickau Jazz aus den USA

Von Ludmila Thiele

erschienen am 16.01.2017



Zwickau. Sich daneben zu benehmen, ist für Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys bei ihrer 20-Jahre-Jubiläumstournee Programm. Kein Wunder, dass das Konzert am Freitag im gut gefüllten Zwickauer Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" mit Cole Porters "Let's misbehave" ("Lasst uns daneben benehmen") eröffnet wird - mit Ulrich Tukur im feinen Zwirn am Klavier, der sich diebisch über die Aufmachung seiner Boys amüsiert. Auch das Publikum ist ganz aus dem Häuschen, als es das dubiose Trio erblickt. Gitarrist Ulrich Mayer bezirzt das Publikum als ein üppiges altes Mädchen im rosa Kleidchen mit blonder Perücke, Schlagzeuger Kalle Mews als dickes Ballerinchen im weißen Tutu und Kontrabassist Günter Märtens in einem Anzug, dessen Kragen über dem Kopf endet. Es ist ganz klar: Die Vier haben sich gesucht und gefunden! Auch später in "Zivil" sind sie ein bestens eingespieltes Team aus hochprofessionellen Musikern, die die Kunst der Komik mit scheinbar großer Leichtigkeit beherrschen. Ulrich Tukur findet den richtigen Ton, nicht nur am Klavier, sondern auch am Mikrofon. Zum Danebenbenehmen gehört das Erzählen nicht ganz salonfähiger Witze. Mit allerhand augenzwinkerndem Geflunker im amerikanischen und britischen Englisch, in Hoch- und verschiedenen Dialekten des Deutschen, nimmt er die Anwesenden auf einen musikalischen Streifzug der Band durch die amerikanische Unterhaltungsmusik der 1920er- und 30er-Jahre mit.

Mit ihrem Programm verneigen sich Tukur und seine Rhythmus Boys vor den US-amerikanischen Jazz-Größen wie Cole Porter (1891 bis 1964) und Irving Berlin (1888 bis 1989) - ohne dabei in Ehrfurcht zu erstarren. Denn ihr Programm ist: sich daneben zu benehmen. So lassen sie unter anderem Berlins "Puttin' On The Ritz", Porters "Begin The Beguine" aber auch George Gershwins (1898 bis 1937) "Shall We Dance" aufleben - spielend, singend, tanzend, steppend, blödelnd. Ein großes Vergnügen!