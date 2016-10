Wie viel DDR steckt noch in den KÃ¶pfen?

Wie viel DDR steckt noch in den Köpfen?

Wutbürger in Dresden rufen, sie seien das Volk. SED-Opfer treffen sich in Bautzen. Ostdeutsche Rassisten machen Jagd auf Fremde. Und der "brave kleine Mann" sehnt sich nach einer Autorität, die ihm Ruhe und Ordnung verspricht. Da kommt eine Frage immer wieder hoch.

Von Ronny Schilder

erschienen am 03.10.2016



Chemnitz. In der Schule haben wir gelernt, dass wir die Sieger der Geschichte sind. Die Menschheit schreitet eine sanft geneigte Straße empor, und wenn sie einer aufhält, bricht die Revolution aus und stellt den gesetzmäßigen Ablauf wieder her. So sicher wie das Amen in der Kirche. Wissenschaftlich bewiesen und deshalb wahr.

Das Entwicklungsgesetz der Gesellschaft wurde natürlich von Karl Marx entdeckt. Ein gelöstes Welträtsel wie der Urknall und die biologische Evolution. Der Kern des Marxismus lautet: "It's the economy, stupid!" ("Es ist die Wirtschaft, Dummkopf!"). Für seine Brauchbarkeit spricht unter anderem, dass genau mit diesem Spruch 1992 die US-Präsidentschaftswahl gewonnen wurde, übrigens vom Ehemann der heutigen Kandidatin. Wir DDR-Kinder haben den "historischen Materialismus" im Klassenzimmer inhaliert.

Das erste Buch über Marx, das, wie man damals sagte, die künftigen "allseitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeiten" zu Gesicht bekamen, hieß "Mohr und die Raben von London". Geschrieben von Vilmos und Ilse Korn, die in der Nazizeit im Untergrund gegen Hitler gekämpft hatten und dafür sogar im Gefängnis saßen. Ihr Buch war Schullektüre. Marx, genannt Mohr, der Kinderfreund, Jenny, die geliebte Ehefrau, Lenchen Demuth, die opferbereite Haushälterin. Was in dieser Heiligengeschichte fehlte, war zum Beispiel, dass der wirkliche Marx die Jenny mit dem Lenchen betrog. Nach der Wende gab es dann viel zu enthüllen, Ernstes wie Triviales. So manche "allseitig gebildete Persönlichkeit" hat sich von diesem Schlag bis heute nicht erholt und vertraut keiner Geschichte mehr.

Wir hatten noch mehr Helden: Thälmann, den sie "Teddy" nannten, und Rosa Luxemburg, die im Lied besungen wurde. "Dem Karl Liebknecht, dem haben wir's geschworen, der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand!" Thälmann war ein Gefolgsmann Stalins, den Stalin womöglich vor dem Tod in Buchenwald, den wir so oft beweinten, hätte retten können. Rosa Luxemburg kritisierte Lenin und die Bolschewiki. Falls unser Lehrer es wusste, so sagte er das nicht. Selbst das Kampflied war kein Original. Der Urgroßvater sang es auf den Kaiser.

Wer nach Fakten suchte, stocherte im Nebel. "Meyers Lexikon von A-Z" brachte über Stalin weniger als über Teddy, obwohl der zweite an den Fäden des ersten hing. Es gab Filme, Lieder, Künstler in der DDR, die unsere Eltern noch kannten. Später waren sie verboten, nicht mehr als ein Gerücht. Stefan Heym, Eva-Maria Hagen, der Film "Sonnensucher" von Konrad Wolf. Dafür bekamen wir in den 1980er-Jahren verstoßene Altvordere zurück: Martin Luther und Karl May, und die Zeit von Sachsens Glanz und Preußens Gloria galt plötzlich als heroische Epoche. Die Weisheit des Zentralkomitees, das exkommunizierte und rehabilitierte, war unergründlich.

Tabuzonen gab es nicht nur im Reich der Gedanken. Auf der Landkarte machte sich der anrüchige Teil der Welt, der staatsfernen DDR-Bürgern verschlossen blieb, zunehmend breit. Die kapitalistischen Länder gehörten dazu, aber auch Problembezirke in der sozialistischen Welt. Der DDR-Bürger in den Siebzigern wusste genau, dass etwas nicht stimmte mit Ländern wie Albanien (selbstisoliert), Jugoslawien (titoistisch) oder China (maoistisch). In der Kreisbibliothek stand ein einziges Buch über Mao Tse-tung, obwohl doch die Chinesen, das größte Volk der Erde, kommunistisch waren. Diese Ächtung griff um sich, bis irgendwann der gesamte Planet faktisch zur Sperrzone erklärt worden war - einschließlich Polens, Ungarns, ja sogar des Mutterschiffes, der Sowjetunion unter Gorbatschow. Jetzt blieben sich die DDR-Bürger endgültig selbst die einzige Gesellschaft.

Zwei oder drei Generationen, die unter solchen Bedingungen erzogen wurden, die beruflich und gesellschaftlich sich einzurichten hatten, blieben sie von alldem unberührt? Keinesfalls, glaubt der Hallenser Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz, der 1990 in seinem Buch "Der Gefühlsstau" den DDR-Bürgern eine knochenharte Diagnose stellte. Die "Wende" interpretierte er - damals schon - als oberflächliches Manöver, eine bloße Umdrehung, nach der es psychologisch in der alten Richtung weitergeht. Im Vorwort zur Neuauflage seines Buches schreibt er: "Nach zwanzig Jahren ähneln die Krisensymptome des ,real existierenden Kapitalismus' denen des ,real existierenden Sozialismus' auf erschreckende Weise. Es ist vor allem die Unfähigkeit, Ursachen einer krisenhaften Fehlentwicklung zu erkennen und dementsprechend umzusteuern. Der Sozialismus ist gescheitert, weil die Menschen mehr haben wollten, als zur Verfügung stand. Der Kapitalismus scheitert, weil die Menschen mehr konsumieren und in Anspruch nehmen, als sie verdient haben." Im Osten seien "im Taumel von Befreiung und Genugtuung" die "Verantwortung und die Verpflichtung zum Aufbau eines selbstbestimmten Lebens vergessen" worden. Was fehlt, sei ein "demokratischer Reifeschritt".

Der Begriff "Stalinismus" wurde nach der Wende zur Reinwaschung benutzt. Die Menschen erklärten und spalteten etwas von sich ab, von dem sie selbst nicht mehr betroffen sein wollten. Das Problem waren die anderen, die Angehörigen der Funktionselite. Mit Nazis und Kriegsverbrechern wurde 1945 genauso verfahren, schreibt Maaz. Es sei ein Teil der Wahrheit, wenn heute behauptet wird, "wir seien nur von einem Unrechtssystem unterdrückt, verbogen und geschunden worden". Aber genauso war dieser Staat "ein Abbild unserer psychischen Strukturen und setzte etwas äußerlich ins Bild, was wir in unserem Inneren nicht sehen und wahrhaben wollten".

Die Grundproblematik der Deutschen, so Maaz, sei Narzissmus, bis heute: "Wer nicht viel ist, muss viel haben, wer der Liebe und Bestätigung bedürftig geblieben ist, der muss viel in Äußerlichkeiten investieren. Äußeres Wachstum ist deshalb ein Symptom einer kollektiven Suchterkrankung."

Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellte in diesem Jahr bei ihrem jährlichen Bautzen-Forum die Frage, wie viel DDR noch in den Köpfen steckt. Dort sagte Roland Jahn, DDR-Dissident und Chef der Stasi-Unterlagenbehörde: "Die Freiheit kann man nur begreifen, wenn man die Diktatur erkannt hat." Zentral ist die vom SED-Chef Ulbricht überlieferte Formel: "Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben."

Die DDR war repressiv. Die Menschen spielten aber auch Theater, um vor dem Staat ihre Ruhe zu haben. "Gezwungen wurde niemand, in die SED oder zur Stasi zu gehen, da gab es keine Druckwerbung", stellte Stefan Wolle klar, Historiker und wissenschaftlicher Berater des Berliner DDR-Museums. "Viele machten mit nach dem Motto: Ich wusste, dass sie wussten, dass ich log." Dafür sei überall der pädagogische Anspruch des Regimes spürbar gewesen: "Fortlaufend wurde man erzogen. Es galt, schwarze Schafe immer wieder zurück zur Herde zu führen, um sie am Busen der Arbeiterklasse aufzupäppeln."

Es gab einen hausgemachten Nährboden für diese Verhältnisse, sagte Rainer Eckert, der ehemalige Chef des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig: "Ulbricht brauchte keinen Stalin, um zu sein, wer er war." Die kommunistischen Führer waren "Leute aus gleichem Holz". Und es bestand eine Bereitschaft, sich verführen zu lassen. Der Bürgerrechtler Wolfgang Templin: "Ich trat mit 21 in die SED ein, in der es Opportunisten, Karrieristen, Zyniker und Überzeugte gab. Ich war jung, vernagelt, idealistisch, hoffnungstrunken. Es kostete mich vier Jahre bis zur gründlichen Desillusionierung." Templin gehörte Anfang der 1980er-Jahre zu den Gründern der oppositionellen Initiative Frieden und Menschenrechte.

Wie viel DDR steckt noch in den Köpfen? Haben die Erfolge von Pegida in Dresden und Leipzig und die rassistischen Aktionen in den neuen Bundesländern gar nichts mit der DDR-Vergangenheit zu tun? Der frühere Ortsbürgermeister Markus Nierth, der sich in seinem Dorf Tröglitz fremdenfeindlichen Protesten entgegenstellte, glaubt das nicht. Nierth war mit 17 aus der DDR in den Westen übergesiedelt und nach der Wende zurückgekehrt. In seinem neuen Buch "Brandgefährlich" schreibt er über die DDR: "Wer sich ... von der mitlaufenden Menge abgrenzte, wer ausscherte, war schnell sozial geächtet und musste mit Benachteiligung rechnen. Denn es fand sich fast immer jemand, der sich zur Exekutive des gemeinsamen Willens berufen fühlte und auf dem Geächteten herumtrampelte, der sich nach oben dienen oder seinen Lebensfrust am Schwächeren abstreifen wollte. Diese wohlbewährte Tradition aus alten und großdeutschen Zeiten wurde in der DDR teils schon im Kindergarten eingeübt." Über zwei Generationen haben die Menschen gelernt: "Politisch aktiv zu werden, laut zu reden, ja allein schon zu denken, kann erschreckend viel kosten - bis hin zum eigenen Leben."

Über den Vollzug der Wende schreibt Nierth, man habe dem "kranken ostdeutschen Bruder" materiellen Wohlstand zur äußeren Anwendung verschrieben. "Um die inneren Schmerzen kümmerte sich niemand, sie sollten verdrängt werden, weil es keine Zeit zur Neuorientierung, Austrauern des Schmerzes und Heilung der Wunden gab."

Nun kehren die ungelösten Konflikte als Aggressionen zurück. Und weder unser Schulmarx noch die alten Sündenböcke nehmen uns die Last, damit klarzukommen.