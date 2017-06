Wilde Kerle auf Gralsjagd

Chemnitzer Sommer- theater: In "Der Rote Ritter" toben Helden auf BMX-Rädern über die Küchwaldbühne und eine naive Rotznase mausert sich zum Helden.

Von Sarah Hofmann

erschienen am 11.06.2017



Chemnitz. Was befindet sich auf der anderen Seite des Chemnitzer Küchwaldes? Diese Frage beschäftigt den jungen Parzival gar sehr. Er kennt nämlich nur diesen einen Ort. Jede Buche, jede Birke und seine Mutter Herzeloide. Diese würgt die Fragerei des Sprösslings jedoch stets renitent ab. "Das Ende der Welt!", sagt sie und basta. Doch damit hat es sich noch lange nicht, denn beim diesjährigen Freiluft-Stück "Der Rote Ritter" des Chemnitzer Schauspielhauses geht es um nichts weniger als die Suche nach dem Heiligen Gral und die damit verbundene Vertreibung des Bösen von der Welt.

Dafür hat sich Regisseur Tilo Krügel keinen geringeren Stoff als den mittelalterlichen Versepos "Parzival" von Wolfram von Eschenbach zur Brust genommen, in eine familiengerechte Version gestaucht, die sich in unter zwei Stunden auf die Bühne bringen lässt und dabei köstlich unterhält. Chapeau. Denn dieses umfangreiche undverworrene Stück hat es in sich. Als Ritterspektakel ist es für Kinder sehenswert, das Theater empfiehlt es ab einem Alter von sechs Jahren. Die Feinheiten aber werden wohl eher die Erwachsenen verstehen.

Zahlreiche Handlungsstränge, Personen und Anspielungen verbinden sich zu einem kaum durchschaubaren Knäuel. Ganz entwirren konnte Krügel das Handlungswirrwarr nicht. Während die erste Hälfte des Stückes noch ganz plausibel erzählt wird und Schauspieler Dominik Förtsch sich von der unbeholfenen weltfremden Rotznase zum würdevollen Ritter mausert, so geht es zum Ende hin ganz schön drunter und drüber. Die guten Ritter bekämpfen sich untereinander, der Zauberer Klingsor als Superschurke und Antagonist der Gralsritter verschwindet, taucht auf, verschwindet wieder, bis er dann doch wieder auftaucht und bösen Zauber verbreitet. Aber auch das bekommen Parzival und seine Kameraden in den Griff. Die Ratlosigkeit verfliegt schnell, denn die Auflösung folgt auf dem Fuße. Und ganz nebenbei werden große Themen wie Erwachsenwerden, der Konflikt zwischen Gesellschaft und Individuum, der Wert von Ritterlichkeit und Moral und der Bedarf an Mitleid in der Welt behandelt. Und das alles von einem spielfreudigen Ensemble, welches auf Slapstick-Stolpereien verzichtet und durchweg überzeugen kann: allen voran Katka Kurze als prollige Mutter und mit dem Einkaufswagen durch den Wald tourende Aussteigerin Herzeloide und jammernde entführte Jungfer Itonie, Marko Bullack als dandyhafter und hochemotionaler König Artus und Michel Diercks als martialischer Vorzeigeritter Gawain.

Tilo Krügels Inszenierung glüht vor anarchischer Kreativität und begeht nicht den Fehler, sich auf eine Zeitebene zu beschränken - wer auf ein klassisches Mittelalterspektakel hofft, wird enttäuscht. Nein, er entführt die Zuschauer in eine abstrakte Welt mit futuristischen Wesen, Latexmänteln, Baseballschlägern, genau einem Schwert, entführten Jungfern - und Rittern auf BMX- Rädern.

Auch die Erzählweise präsentiert sich vielschichtig und einfallsreich. So kommt immer wieder Wolfram von Eschenbach (herrlich überdreht und teils in mittelhochdeutsch gesprochen von Christian Ruth) selbst zu Wort und Parzivals zwei silberne Gefährten, die ihn von Kindheit an begleiten, fungieren nicht nur als seine mentalen Helfer, sondern auch als eine Art tanzendes Wikipedia fürs Publikum. Auf den bei Familienstücken mittlerweile fast obligatorischen Gesang wird verzichtet, der Soundtrack von Jens Pflug sorgt jedoch für Aktionfilmfeeling. Aktion wird überhaupt groß geschrieben, so findet die Handlung auf allen Seiten der Bühne, im Wald, im Publikum und oft an mehreren Stellen gleichzeitig statt und die Ritter der Tafelrunde schrubben auf ihrer Suche nach dem Gralsritter ordentlich Kilometer auf dem Gelände. Allein wegen ihnen lohnt sich ein Besuch des Stückes, denn sie treten immer zusammen auf und tänzeln in coolen Choreografien als ritterliche Polonaise hintereinander her.