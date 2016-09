Wir kognitiven GeizhÃ¤lse

Wir kognitiven Geizhälse

Eine eigene Meinung ist essenziell wichtig, um im Leben Entscheidungen zu treffen. Bilden kann man sich eine sinnvolle Meinung aber nur, wenn man Hintergründe und Zusammenhänge kennt. In einer immer komplexeren Welt ist das jedoch zunehmend schwierig. Wie also beurteilen wir trotzdem unsere Lage?

Von Marisa Müller

erschienen am 22.09.2016



Chemnitz. Wie reist man sicherer, mit dem Flugzeug oder mit dem Auto? Angesichts schrecklicher Unglücke und Attentate, die den herkömmlichen Medienkonsumenten immer wieder erschüttern und zu einschüchternden Sicherheitskontrollen am Flughafen führen, scheint den meisten Menschen die Antwort klar: In einen PKW steigt man mit wesentlich weniger beklemmendem Gefühl als in einen Jet - obwohl längst bekannt ist, dass das Risiko, im Straßenverkehr getötet zu werden, um ein Vielfaches höher ist als bei einem Flugzeugabsturz.

Der Haken ist die Verfügbarkeit eines Ereignisses im Kopf. Getreu dem Motto: "Wenn es mir leicht einfällt, muss es wohl auch häufiger vorkommen", schätzen wir die Gefahr eines Flugzeugabsturzes höher ein als die eines Autounfalls. Dabei hinterlassen besonders medienpräsente Ereignisse wie der (selbst)mörderisch vom Piloten herbeigeführte Absturz des Germanwings-Flug 9525 am 24. März 2015, bei dem 150 Insassen starben, eine markante Erinnerung, die die Einschätzung der Gefährlichkeit von Flugreisen einfärbt.

Da fragt man sich: Wie kann man sich also auf die Einschätzung eines Verstandes verlassen, der sich trotz besseren Wissens so vergleichsweise leicht in die Irre führen lässt? Die Antwort ist: ganz gut! Denn auf der anderen Seite hat unser Geist Tricks auf Lager, um Situationen auch ohne tiefere Kenntnisse verblüffend treffsicher einzuordnen. Dass uns ab und zu derartige Urteilsfehler passieren, ist sogar eher die Ausnahme: Tagtäglich prasseln Unmengen von Informationen in unser Gehirn, die von uns verarbeitet werden müssen. Wesentliche Sachverhalte wie Klimawandel, Sicherheitslücken in Handy-Software, TTIP oder auch Terror-Angriffe und religiöser Fanatismus sind so komplex, dass davon für fast jeden Menschen prinzipiell nur ein mehr oder weniger kleiner Bruchteil erfass- und begreifbar ist. Und trotzdem schaffen wir es, uns ein Urteil zu bilden, eine Meinung zu den wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Geschehnissen in der Welt zu finden. Dazu nutzen wir, und zwar viel häufiger, als wir es uns vorstellen können, sogenannte Heuristiken. Das sind, grob gesagt, Faustregeln, mit denen unser Verstand erfasste Zusammenhänge stark vereinfacht, um Kapazität zu sparen. Nur so ist er überhaupt in der Lage, all die Dinge, die um uns herum passieren, erfassen und einschätzen zu können.

Würden wir wie ein Computer akribisch genau alle verfügbaren Daten sammeln, um daraus eine Lösung zu bilden, dann wären selbst simple Vorgänge wie die Auswahl eines Essens auf einer Speisekarte mit gravierendem Zeitaufwand verbunden. Stattdessen überlegen wir meist, was wir beim letzten Mal hatten, erinnern uns, was gut war und bilden mit leichten Variationen eine schnelle Meinung - die wir aus der exakten Kenntnis der komplexen Zusammensetzung aller verwendeten chemischen Verbindungen und ihrer Modifikation im Kochprozess nie in annehmbarer Zeit finden könnten.

Doch genau das ist, wie schon das Eingangsbeispiel belegt, auch der Haken an der Sache: Mit ihren Vereinfachungen führen die Heuristiken zwangsläufig auch zu Fehlentscheidungen und -urteilen, weil die Verfügbarkeit der zu erinnernden Information eine große Rolle spielt. Die Leichtigkeit des Abrufes aus dem Gedächtnis beeinflusst bei der sogenannten Verfügbarkeitsheuristik die Urteilsbildung.

Außerdem nutzt unser Verstand noch zwei weitere Tricks: die Repräsentativitätsheuristik und die Ankerheuristik. Bei ersterer überlegen wir beim Beurteilen von Personen oder Situationen, wie gut der konkrete Fall unsere Vorstellung repräsentiert. In einem muskulösen jungen Mann, der Trainingskleidung trägt, vermuten wir eher einen Sport- als einen Germanistikstudenten. Würden wir nicht heuristisch, sondern statistisch vorgehen, müsste man im Studentenwerk der ortsansässigen Uni nachfragen, wie viele Männer in jeweils beiden Fachrichtungen eingeschrieben sind, um dann die Wahrscheinlichkeit an der Anzahl aller Studenten zu berechnen. Ein typischer Fehler in diesem Zusammenhang ist die Konjunktionstäuschung. Hierbei geht es um die Überschätzung des Auftretens verknüpfter Ereignisse. Viele Personen in Mitteleuropa halten es zum Beispiel für wahrscheinlicher, dass ein bärtiger, muslimisch aussehender Mann mit Turban auch ein Terrorist ist, als dass dieser Mensch nur ein bärtiger, muslimisch aussehender Mann mit Turban ist. Wir halten dies für wahrscheinlicher, da uns diese Verknüpfung von Merkmalen als "typischer" erscheint, als jedes der Merkmale für sich.

Und was ist nun die Ankerheuristik? Nehmen wir an, in einer Kleinanzeige stünde ein gebrauchtes Fahrrad zum Verkauf, für 200 Euro auf Verhandlungsbasis (VB). Welchen Betrag könnte man anbieten? 170 Euro könnten sicher hinkommen. Nun stelle man sich vor, das gleiche Fahrrad wäre für 100 Euro auf VB zu haben. Was wäre nun ein geeigneter Preis - 90 Euro? Die jeweiligen Ausgangswerte, die "Anker": Wir halten uns daran fest und "tasten" uns zu einem Urteil vor. Daher ist es ratsam, bei Verhandlungsgesprächen der Erste zu sein, der den Ankerwert ins Spiel bringt: Das gegenüber wird sich, wenn man nicht mit utopischen Unverschämtheiten agiert, daran orientieren.

Es hilft also, sich seine möglichen Anwendungen von Heuristiken bewusst zu machen, um nicht in ihre Fallen zu geraten: Denn die Funktionalität der Welt unterliegt dann wieder den drögen Gesetzen der echten Zahlen: Sie funktioniert wirklich so komplex, wie wir uns das nicht vorstellen können. Mit all ihren chemischen Verbindungen und deren Modifikationen.