Wir sind die Roboter!

Der Mensch liebt Maschinen ebenso abgöttisch, wie er sie fürchtet - und tut sich schwer, mit ihnen umzugehen. Wie kann das sein in einer Zeit, in der vom Menschen gemachte Technologie in jeden Winkel seines Daseins dringt?

Von Tim Hofmann

erschienen am 16.12.2016



Chemnitz. Die Quoten-Knaller der nächsten Generation tragen Cowboyhüte auf dem hautbespannten Stahl-Schädel. Dass sie dabei wie echte Menschen aussehen, macht es für die Macher der neuen Fernsehserie "Westworld" leicht, Stars wie Evan Rachel Wood oder James Marsden als Roboter auszugeben. Dass es sich um Maschinen handelt, macht es wiederum möglich, sie ohne Reue "umzulegen", wie es unter Revolvermännern so schön heißt. "Westworld", vom amerikanischen Bezahlsender HBO (läuft in Deutschland auf Sky), gilt derzeit als das Fernseh-Großspektakel, das das in der Branche dringend benötigte Erfolgs-Erbe des Goldesels "Game Of Thrones" antreten könnte: Die Reihe handelt von einem Vergnügungspark, in dem man Wildwest spielen kann. Dabei werden Roboter als "lebende Zielscheiben" eingesetzt.

"Westworld" passt in den Zeitgeist aktueller Science-Fiction-Filme, greift aber nur ein Thema auf, das bei solchen Gelegenheiten seit Jahrzehnten verhandelt wird: Was passiert, wenn Technologie ein Bewusstsein entwickelt? Das kennt man aus "Metropolis" ebenso wie aus "2001 - Odyssee im Weltraum", "Terminator" oder "Star Trek" - und es bleibt für jeden, der sich mit dem Wesen von Technik befasst, absurd: Eine Maschine mag per Sensor das Vorhandensein von Dingen detektieren - wird sie aber nie abstrahieren. Eher liest ein Hund die Zeitung, die er bringt.

Das Kino spiegelt damit allerdings ganz gut das insgesamt seltsame Verhältnis unserer Gesellschaft zu Technologie wieder: Entweder sehen wir in Maschinen eine zerstörerische Gefahr - oder omnipotente Diener. Dazwischen dient sie gern als Gimmick, das außer Coolness keinen echten Nutzen hat. Denn die reale Technik unserer Welt haben wir unter eine Haube gepackt: Sie wird gewartet von Männern in dreckigen Latzhosen, die uns bei unserer Entfremdung helfen, indem sie geräuschlos und flink dafür sorgen, dass die Maschine läuft. Das macht Technologie letztlich zu etwas, das wir vor allem deshalb nicht mehr begreifen, weil wir es nicht mehr begreifen wollen.

Beherrschbare Technik muss immer einfach sein? Was für ein fatal falscher Ansatz: Technik darf nicht unnötig kompliziert sein. Aber darüber hinaus wird sie immer so komplex wie die Aufgabe, die wir ihr zuweisen. Doch wir haben uns an die populäre Forderung gewöhnt, dass eine Software zur Gesichter-Erkennung genau so simpel zu sein hat wie ein Hammer.

Wir begegnen unserer Technologie mit einem Mix aus Missachtung und Überanspruch, getreu dem Motto: "Ich brauche keine Atomkraft - mein Strom kommt aus der Steckdose!" Müssen wir doch mal runter in den Maschinenraum, sind wir stolz darauf, wie das sprichwörtliche Schwein ins Uhrwerk zu blicken - und brüllen "Wir starten in 10 Minuten, leiten sie sofort 120 Prozent auf die Schilde, das ist ein Befehl!" in den Kommunikator von Chefingenieur Scott, nachdem der uns erklärt hat, dass er für die Reparatur des Warpkerns mindestens zwei Tage braucht.

Das führt zwangsläufig zu Missverständnissen. Zum Beispiel bezüglich der sogenannten "Künstlichen Intelligenz". So nennen es Techniker, wenn sie einer Maschine Dinge beigebracht haben, die man kurz zuvor nur Menschen zugetraut hat. Und nutzen dabei aus, dass der Begriff "Intelligenz" hinreichend unscharf ist und bei Bedarf für alles verwendet werden kann: Zur Not auch für überteuerte Knete, die im Dunkeln leuchtet. Doch weder Mähroboter noch Kampfdrohnen oder die eingangs erwähnte Gesichter-Erkennung am Computer sind Technologien, die irgendwie mit menschlichem Geist vergleichbar wären. Technologie ahmt mechanisch nach, was unsere Programme ihr befehlen. Dass sie heute sehr komplex ist, ändert daran nichts. In Sachen Intelligenz sind uns die Schweine, die wir bedenkenlos schlachten, wesentlich näher. Dass uns Technik "intelligent" vorkommt, liegt zum einen daran, dass wir uns zu lange nicht mit ihren Hintergründen befasst haben. Nicht die Maschinen werden schlau. Wir sind nicht mehr schlau genug, um ihrer Entwicklung zu folgen, die wir besagten wenigen Männern überlassen - denen wir im Zweifel aber nicht mehr vertrauen. Ein Effekt, der nicht neu ist: Als in Deutschland die ersten Straßenbahnen fuhren, hielten das nicht wenige Menschen für reine Zauberei. Der technische Fortschritt hat zu jeder Zeit Dinge hervorgebracht, die man noch kurz zuvor aus Zauberbüchern oder Science-Fiction-Filmen kannte. Nur, dass diese Spirale sich immer schneller dreht: Selbstfahrende Autos, Handys oder fliegende Killer-Drohnen haben wir in kürzerer Zeit aus der Dampfmaschine entwickelt als wir diese vom Pferdefuhrwerk ableiteten. Oder Kaffeemaschinen, bei denen man den Plörre-Milch-Mix mit einer App fernsteuern kann und bei der ein Problem liegt: Zwischen Apokalypse-Angst und Heilserwartung sehen wir unser kreatives Potenzial immer mehr auf der Gimmick-Ebene. Unendliche Möglichkeiten erkennen wir, wenn sie die Sitzbezüge im Auto oder das Hintergrundbild im Tablet personalisieren. Das aber ist in etwa so weiterführend wie die Variationen zwischen zwei Feldsteinen. Leider lehren wir auch unsere Kinder, genau so zu denken. Etwa beim beliebten Spielzeug Lego, dessen theoretisches Kreativpotenzial immer mehr verkommt, weil man dem Algorithmus der Modellbau-Anleitung folgt. Ist das Star-Wars-Raumschiff fertig, kauft man den nächsten Kasten. So gesehen nähern wir uns den Maschinen an, weil wir selbst dazu neigen, Probleme mit vorgefertigten Handlungsmustern, Algorithmen eben, lösen zu wollen. Kinder halten wir ja bereits für fantasievoll, wenn sie die Farbe aussuchen, um ein vorgelegtes Fertigbild ausmalen. Aber ja nicht über den Rand! Es gilt dringend, unsere Potenziale zurückzuerobern. Eine Chance ist, auf den kreativen Urtrieb unserer Kinder zu vertrauen, statt ihn auf unser Niveau herunterzuzwingen. Dass wir ihnen gestatten, spielerisch ein liebevoll interessiertes Verhältnis zum Kern von Technologie aufzubauen. Zumal die Möglichkeiten dazu wachsen: Längst gibt es Roboter-Spielzeug wie Cagebot oder Makeblock samt der wortwörtlich kinderleichten Programmiersprache "Scratch", das in Kombination der technischen Realität nahe kommt und echt kreativen Spaßfaktor mitbringt. Das ist etwas ganz anderes, als sie Mandalas nach alten Regeln auf dem I-Pad ausmalen zu lassen. Denn wächst wieder von unten die Lust an der erkennenden Interaktion mit unserer nun einmal technisierten Umwelt, dann wären die Fronten schnell klar: Kreativität macht wunderbare Probleme - und Technologie löst sie. Nicht umgekehrt. Wir sind die Schöpfer, die Maschinen sind die Werkzeuge. Sogar dann, wenn sie Cowboyhüte aufhaben.