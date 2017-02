"Wir sind nicht mehr cool"

Schauspieler Jonny Lee Miller spricht über die Fortsetzung von "Trainspotting", die 20 Jahre Zwischenzeit zu Teil 1 und was ihn an seiner Sherlock-Holmes-Serie überraschte

erschienen am 16.02.2017



Er stand bereits als Kind wiederholt für TV-Serien vor der Kamera, bevor ihm der Thriller "Hackers - Im Netz des FBI" 1995 die erste Kinohauptrolle bescherte. Hier lernte Jonny Lee Miller auch Angelina Jolie kennen, mit der der Brite von 1996 bis 1999 verheiratet war. Mit der Rolle des Sick Boy in der zum Kultfilm avancierten Junkie-Tragikomödie "Trainspotting" gelang Miller 1996 der Durchbruch. Der heute 44-Jährige drehte zahlreiche Kinofilme wie "Melinda und Melinda", "Aeon Flux" oder "Dark Shadows". Außerdem ist Miller ein gefragter Seriendarsteller, unter anderem in der Rolle des Sherlock Holmes in der Serie "Elementary", die den Meisterdetektiv im heutigen New York ermitteln lässt. Nun schließt sich für Jonny Lee Miller ein Kreis. Mit der Fortsetzung "T2 - Trainspotting", die gestern in den Kinos angelaufen ist, kehrt er nach 20 Jahren zu seinen Wurzeln zurück. André Wesche hat sich mit ihm nicht nur darüber unterhalten, was das für ihn bedeutet.

Freie Presse: Mr. Miller, haben Sie je erwartet, zum Trainspotting-Projekt zurückzukehren, das längst abgeschlossen schien?

Jonny Lee Miller: Ich hätte all die Jahre keinen Grund gesehen, diese Geschichte fortzusetzen. Es wurde auch nie darüber geredet. Ich mochte, wie das Original endet und den Zuschauer mit Fragen zurücklässt. Dieses Ende hätte man so nicht erwartet, was zweifellos zum Erfolg des Filmes beigetragen hat. Aber nach so langer Zeit boten sich plötzlich Themen an, die einen neuen Film interessant machten. Man könnte zwei Erfahrungen mit einem großen zeitlichen Abstand gegenüberstellen. Es wäre ein Film darüber, was es bedeutet, älter zu werden. Komplett anders als das Original. Das Drehbuch fühlte sich richtig an und es hat viel Spaß gemacht, sich da hineinzustürzen. Das war nur viele Jahre später möglich.

Wir war es, an den alten Drehort zurückzukehren?

Ziemlich surreal. 20 Jahre waren ins Land gezogen, da kommt man nicht einfach zurück, um alles unverändert vorzufinden. Wir alle haben Lebenserfahrungen gesammelt und sind älter geworden. Das war eine dankbare Ausgangslage, um unsere Charaktere wieder aufleben zu lassen. Es wäre recht schwer gewesen, so zu tun, als wären wir noch ganz die Alten. Jeder brachte eine Menge Gepäck mit, das machte die Sache so faszinierend. Am Anfang stand ich dem Wiedersehen mit eher gemischten Gefühlen gegenüber. Aber Regisseur Danny Boyle weiß genau, wie er seinen Darstellern das nötige Selbstvertrauen verleiht. Wir waren ziemlich schnell wieder drin in diesem Universum.

Schauen Sie bei dieser Gelegenheit selbst zurück, sind Sie nostalgisch veranlagt?

Ja. Besonders, wenn man mit einer Gruppe von Leuten zusammenarbeitet, die man lange nicht gesehen hat. Das löst viele Erinnerungen aus, die dich nachdenklich zurückblicken lassen. Ich hoffe sehr, dass das auch für die Zuschauer gilt, die eine Beziehung zu dem alten Film haben. Ich bin auf eine positive Weise nostalgisch, ja. Wie in unserem Film sind es wohl vor allem die Kerle, die mit zunehmendem Alter nostalgischer werden. Die Dinge um sie herum verändern sich. Das Testosteron- Level auch. Man fühlt sich nicht mehr unbesiegbar, gleichzeitig fallen einem viele neue Dinge auf. Die Sehnsucht nach früheren Zeiten kann positiv sein oder traurig machen.

Vermissen Sie etwas von den 90er Jahren?

Wie viel Zeit haben Sie? (lacht) Es war eine gute Zeit für mich. Allein die wunderbare Musik! Aber ich bin mir sicher, dass jede Generation ihr eigenes "bestes Früher" hat.

Stimmt es, dass Sie und Ewan McGregor, der im Film mitspielt, auch im echten Leben eng befreundet sind?

Ja. Aber ich hatte ihn lange nicht mehr gesehen. Es müssen 15 Jahre gewesen sein. Trotzdem war bei unserem Wiedersehen alles gleich wieder da, es war wie eine Offenbarung. Er ist ein sehr entspannter, liebenswerter Kerl. Es ist ein Vergnügen, ihn um sich zu haben. Das Leben hat uns an unterschiedliche Plätze der Welt verschlagen. Wir haben uns vorgenommen, den Kontakt jetzt besser zu halten. Ich hoffe, unsere gute Chemie schlägt sich auch im Film nieder. Es gibt einfach Dinge, die man nicht spielen kann.

Der Film zeigt Sie in einer denkwürdigen Szene als ziemlich lausigen Pianospieler.

(lacht) Ja, ich musste zwei Akkorde spielen. Aber die spiele ich auch wirklich selbst. Rick Smith, die eine Hälfte der Band "Underworld", mit der Danny gern zusammenarbeitet, hat mich in meinem New Yorker Appartement besucht. Er hat ein elektrisches Klavier mitgebracht und einige Tasten mit bunten Aufklebern markiert, die ich zum Üben brauchte. Ich habe jeden Tag geübt. Es war eigentlich ziemlich simpel, aber ich hatte eine Heidenangst davor.

Welcher Traum von damals ist für Sie in den letzten zwei Jahrzehnten in Erfüllung gegangen? Ein Kind zu haben! Ich weiß, diese Antwort hört sich sehr vordergründig an. Ich schätze mich glücklich, auch heute noch viele Ziele und Träume zu haben. Ich habe meinen Beruf immer mit einem sehr realistischen Blick gesehen. Es war mein Traum, weiter als Schauspieler zu arbeiten. Also beide Daumen nach oben: Yeah! Es ist ein schwieriges Geschäft mit Höhenflügen und Niederlagen, die ich verstehe. Wenn ich mit dieser Arbeit immer meine Rechnungen bezahlen kann, wäre das toll. Das ist alles, was ich je wollte. Klar wäre es toll, irgendwann einmal einen Oscar zu gewinnen. Aber wer weiß schon, was noch alles passieren wird. Davon abgesehen, wollte ich immer Vater sein. Sehen Sie sich im Business einer großen Konkurrenz ausgesetzt? Dieses Geschäft war immer vom Wettbewerb geprägt. Man kann nur hoffen, Glück zu haben und lange mitmischen zu dürfen. Alles was ich will, ist an Projekten arbeiten zu dürfen, die ich nicht hasse. Die meisten Schauspieler verstehen, dass ein Job für gewöhnlich der richtige für diese eine, bestimmte Person ist. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Du musst immer dran bleiben. So ist das Geschäft. Mit welchen Erwartungen haben Sie den Film "Trainspotting" seinerzeit gemacht? Ich war einfach nur ein junger, hungriger Schauspieler und sehr aufgeregt. Wie ich schon sagte, hat uns Danny immer den größten Respekt gezollt. Er ließ keine unserer Fragen offen. Wir haben im Vorfeld einige Wochen zusammen verbracht, in denen wir über die Szenen geredet und sie geprobt haben. Er zeigte uns zahlreiche Bilder, um uns einen Eindruck von der Optik des Films zu vermitteln. Und er spielte uns die Musik vor. Wir haben uns unter verschiedenen Gesichtspunkten gemeinsam Filme angeschaut, zum Beispiel "Near Dark - Die Nacht hat ihren Preis" von Kathryn Bigelow. Hier ging es um die Gruppendynamik. "Haie der Großstadt", weil die Figur Begbie in "Trainspotting" den Film erwähnt. Und etliche andere Filme. Es war eine Erfahrung, die meiner ganzen Weltsicht neue Farben hinzugefügt hat. Etwas Ähnliches ist mir seither nicht noch einmal widerfahren. Du hattest im Gefühl, einen guten Film zu machen. Du bist jung und stürzt dich mit einer glückseligen Ignoranz in diese berufliche Herausforderung. Wir hatten eine gute Zeit, gleichzeitig wurde professionell gearbeitet. Die große Energie, die von dem Film ausgeht, kommt von Danny. Das Original traf punktgenau den Geist seiner Zeit. Haben Sie das Gefühl, dass das nun wieder der Fall ist? Es ist sehr schwer, objektiv zu urteilen, wenn man selbst eine Rolle spielt. Ich denke, der neue Film ist ganz anders. Wir konnten nicht noch einmal ein Stück Jugendkultur einfangen. Es waren viele Faktoren, die das Original so populär gemacht haben, die Qualität, das Timing, die Botschaft. Das lässt sich nicht wiederholen, besonders, wenn die gleiche Gruppe von Leuten den Film macht. Dieser Film ist ein anderer Film, gemacht von anderen Leuten. Wir sind nicht mehr cool, dessen waren wir uns sehr bewusst. Dieser Film ist ein Nachfolger, ein Kommentar. Was ist nach 20 Jahren geblieben? Du bist ein anderer Mensch geworden. Wie gehst du damit um? War es manchmal eine Last, immer mit dem Film in Verbindung gebracht zu werden? Nein, niemals! Ich bin stolz auf den Film und schätze mich glücklich, dabei gewesen zu sein. Das werde ich immer würdigen. Es gab nie den Anflug eines negativen Gefühls. Wie könnte das je eine Last sein? Vielleicht versucht man dich noch ein paar Jahre lang auf ähnliche Charaktere festzunageln. Aber letztendlich hast du immer die Wahl. Gibt es die Aussicht auf einen dritten Teil? Das fragt man uns natürlich ständig. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen und bedeutet, dass der zweite Teil nicht durchfällt. Einen dritten Teil kann ich mir nicht vorstellen. Wie alt wäre Danny dann? Ich seinen 80ern? Hat Sie der große Erfolg Ihrer Sherlock-Holmes-Serie "Elementary" überrascht? Ja. Es ist immer eine Überraschung, wenn sich eine Serie zum Hit mausert. Das ist gar nicht so einfach. Wir drehen gerade das Ende der fünften Staffel. Sehen Sie dem Serienfinale freudig entgegen? Das würde ich nicht sagen. Das Ende wird kommen. Ich sehne es nicht herbei, weil diese Rolle so viele Vorteile für mich mit sich bringt. Bekanntlich ist nichts für die Ewigkeit. Da wünscht man sich nicht, dass es bald endet, sondern dass der Serie ein langes Leben beschieden sein mag.