Wortlose Wut und verständliche Freude

Die Zwickauer Puppenbühne packt Kinder im Sommertheater mit "Die kleine Raupe im Gefühlssalat" bei ihren Ur-Erfahrungen.

Von Ludmila Thiele

erschienen am 06.06.2017



Zwickau. Nonverbal läuft das Puppenstück "Die kleine Raupe im Gefühlssalat" - aber keineswegs geräuschlos. Zumindest im Falle der jüngsten Inszenierung des Zwickauer Puppentheaters für Zuschauer ab drei Jahren aufwärts. Das 40-minütige Spiel wartet von der ersten Minute an mit einer ganzen Sinfonie an Geräuschen auf, die die Zuschauer in die Gefühlswelt der kleinen Raupe versetzen, die frisch aus ihrem Kokon geschlüpft eine große Metamorphose erlebt - von der kleinen unerfahrenen zur großen und gefräßigen Raupe bis zum leuchtendbunten Schmetterling. Die Geräuschkulisse wird durch die Livemusik von Clemens Nöbel verstärkt, der an der Trommel zum Teil des wunderschön farbenfrohen Bühnenbildes wird, mit überdimensional großen Mohn- und Kornblumen, Blättern und Gräsern, so wie sie die kleine Raupe sieht, die mit ungezügelter Spielfreude diese Welt auf eigene Faust erkundet. Dabei macht sie nicht nur allerlei erste Erfahrungen, sondern wird von einem ganzen "Salat" an Gefühlen heimgesucht: Neugierde, Angst, Wut, Schmerz, Trauer, Hunger, Enttäuschung und Freude. Gefühle, die auch die Kleinstkinder kennen und deswegen bestens nachvollziehen können, was die kleine Raupe in verschiedensten Situationen empfindet. Sie fühlen bei gescheiterten und lachen bei gelungenen Versuchen mit. Und sie plappern der kleinen Raupe "Aua" nach, sind aber auch ganz still und ducken sich ein wenig, wenn sie ein bisschen Angst vor dem schwarzen Raben haben, der laut "Kra, Kra" ruft und im Saal eine Ausschau nach einer Beute hält. Und sie pusten fleißig mit, um den Wind zu erzeugen, damit die kleine Raupe auf einem zerknitterten Stück Packpapier wie auf einem fliegenden Teppich fliegen kann. Mit "Tick-Tack, Tick-Tack" zählen sie die letzten Sekunden bis zur Verwandlung der Raupe an und bewundern danach ganz gebannt den Schmetterling, zu dem die kleine Raupe wurde, die nun nicht nur wunderschön ist, sondern auch endlich fliegen kann.

Verkörpert werden die kleine Raupe, der große Rabe und der schöne Schmetterling ganz meisterhaft vom polnischen Puppenspieler Konrad Bruno Till aus dem Ensemble des Zwickauer Puppentheaters. Theaterdirektorin Monika Gerboc agierte als Dramaturgin, ihre Assistentin Malgorzata Kazinska als Regisseurin. Die Puppen und die Ausstattung für ihre erste Inszenierung im ausgegründeten Haus kreierte ihre polnische Landsfrau Ewa Wozniak. Konzipiert wurde das Stück als Sommertheater für den Innenhof der Alten Posthalterei.

Um auf Nummer sicher zu gehen, entschied die Theaterleitung die Premiere am Sonntag und die zweite Vorstellung am Pfingstmontag im Puppentheater zu spielen. "So leid es uns das auch tut, eine Aufführung von dem Innenhof der Alten Posthalterei, der mit seinen Bäumen wie geschaffen für unsere Inszenierung ist, ins Puppentheater zu verlegen, wollen wir doch kein unnötiges Risiko eingehen", so die Regisseurin.

Nächste Aufführungen "Die kleine Raupe im Gefühlssalat" ist morgen, am Freitag und am Samstag zu erleben.

www.puppentheater-zwickau.de