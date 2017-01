Wroclaws Suche nach der eigenen Geschichte

Mit der Schau "Die Deutschen kamen nicht" verabschiedet sich eine der europäischen Kulturhauptstädte 2016. Gezeigt wird auch, warum die Historie keine echten Sieger kennt.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 26.01.2017



Dresden. Drei weiße Fahnen wehen ergeben über dem Hof des Kunsthauses Dresden, dazu erklingt Wagner martialisch aus den Fenstern, auf deren Brettern sich alte Plattenteller drehen. "Tanz mit mir" heißt die Installation von Tomasz Opania, die den Besucher in der Ausstellung "Die Deutschen kamen nicht" begrüßt - und verschreckt. Womit sie nicht die einzige bleiben wird: Die Installation erinnert an Hitlers Vorliebe für diese Musik - und damit an den letzten großen Bruch in der Geschichte der schlesischen Stadt Breslau, polnisch Wroclaw, die 2016 eine der europäischen Kulturhauptstädte war.

Der Titel der von Michal Bienek kuratierten Ausstellung spielt zum einen auf die Angst der Polen nach dem Zweiten Weltkrieg an, die ehemaligen deutschen Bewohner Breslaus könnten zurückkehren - zum anderen auf die Installation "Die Deutschen sind da" von Jerzy Kosalkas. Er stellt in einem Modell dar, wie die Deutschen nach ihrer (fiktiven) Rückkehr als erstes die "Nadel", eine hundert Meter hohe, spitze Stahlskulptur, demontieren würden. Diese hatten wiederum Polen 1948 nur deshalb errichten lassen, damit sie die von Deutschen gebaute, monumentale sogenannte Jahrhunderthalle überragt - um so den polnischen Ursprung der Westgebiete des Landes zu dokumentieren.

Mit der Geschichte der Stadt, die mal zu Polen, mal zu Österreich-Ungarn, mal zu Deutschland und schließlich wieder zu Polen gehörte, beschäftigen sich alle 25 Installationen und Objekte. Dabei spielen sowohl die Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg wie auch die Neubesiedlung Wroclaws durch ihrerseits vertriebene Polen aus dem Osten des Landes, den sich Stalin gesichert hatte, eine besondere Rolle: Polen als Spielball der Großmächte Sowjetunion und Nazi-Deutschland. Michal Sikorski zeigt das etwa mit seinem Film "Die Hooligans der Festung Breslau" über die Zerstörung der Stadt in den letzten Kriegsmonaten, Dorota Nieznalska mit ihrer Installation "Heimatvertriebene", in der sie Türen ehemals deutscher Häuser auf eine Lanze "gespießt" hat. Auch Tomasz Opanias setzt sich in einem Video mit einer verworrenen Erzählung über die "Grüne Grenze" zwischen Deutschland und Polen mit der jüngeren Geschichte auseinander. Dabei bekunden die Künstler viel Verständnis für die aus ihrer Heimat vertriebenen Deutschen und sparen auch die zu sozialistischen Zeiten tabuisierte Kritik an der Roten Armee nicht aus, die bei der Eroberung Breslaus vor allem die repräsentativeren Viertel schwer zerstörte. Eine Art versöhnende Verbindung schafft Tom Swoboda mit seiner vorerst nur im Modell sichtbaren Idee, die nachgebildete große Kuppel der zerstörten Neuen Synagoge Breslaus einem von den Deutschen gebauten Luftschutzbunker aufzusetzen.

Die streitbare Konsequenz und Unvoreingenommenheit, mit der sich die polnischen Künstlerinnen und Künstler der Geschichte Wrocławs widmen, ohne Klischees, schon gar nicht revanchistische Sehnsüchte zu bedienen, ist frappierend und sehenswert, dürfte in Polen zum Teil auch umstritten sein. Und doch zeugt gerade diese Offenheit von einer ungeheuren Sehnsucht nach der eigenen Geschichte.

Und spätestens nach der mit Abstand erschütterndsten Videocollage "Die fantasierte Geschichte" von Piotr Blajerski, der Archivfilme aus dem Zweiten Weltkrieg mit Youtube-Videos aus aktuellen Kriegen und Terroraktionen (teilweise extrem brutal) zusammenschneidet, weiß man: Solange die Geschichte eine Geschichte von Kriegen ist, kennt sie keine Sieger.

Die Ausstellung

Die Schau "Die Deutschen kamen nicht" ist bis 5. März im Kunsthaus Dresden zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis donnerstags 14 bis 19 Uhr sowie freitags bis sonntags 11 bis 19 Uhr.