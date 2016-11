Wunderland für Erwachsene

Andrea Berg kommt auf einem Drachen geflogen: Drei Stunden gibt es in Chemnitz eine Traumwelt aus mächtigen Gefühlen und edlen Wünschen. Doch ein Blick hinter die Gesangsbotschaften zeigt: Letztlich verkauft sich Sex!

Von Grit Strietzel

erschienen am 13.11.2016



Chemnitz. Auf der Leinwand in der Chemnitz Arena läuft eine riesige Uhr: Noch fünf Minuten, noch vier, noch drei ... Dann wird es schlagartig dunkel. Nur ein Loch im Boden der Bühne ist hell erleuchtet. Nebelschwaden wabern heraus. Eine Elfe steigt aus der Tiefe hervor. Das Wunderland für Erwachsene ist eröffnet. Eine gigantische Lichtshow beginnt. Und es dauert ein paar Sekunden, bis die knapp 8000 Besucher am Freitag Abend Andrea Berg zwischen all den grellen Scheinwerfern und zuckenden Lasern erkennen. Sie steht auf einem riesigen Drachen, der die gesamte Bühne einnimmt. Sein Schwanz schlängelt sich wie eine Showtreppe vom Hallendach nach unten und endet mitten in den Zuschauern. So steigt die Schlager-Königin an diesem Abend mehrfach wie eine Göttin zu ihren Fans hinab.

Andrea Berg ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Branche. 900 Wochen war sie mit ihren Liedern in den Charts. Das ist eine mehr als 17 Jahre andauernde Hit-Maschinerie, die ihresgleichen sucht. 1992 begann sie ihre musikalische Karriere. Die Arzthelferin, die an den Wochenenden als Party-Sängerin mit ihrer eigenen Band oder als Funkenmariechen im Krefelder Karneval auftrat, meldete sich beim Kölner Produzenten Eugen Römer. Und der war von ihrer Stimme begeistert.

13 Millionen Tonträger hat sie seit damals verkauft. Und das Attribut Multi-Millionärin dürfte bei ihr mehr als zu treffen. Doch solche Fakten spielen bei der aktuellen Seelenbeben-Tour keine Rolle. Andrea Berg besingt Gefühle -- die guten, wie die schlechten. Fast immer drehen sich ihre Texte um die Beziehungen zwischen Mann und Frau - und da gibt es in ihrer Welt kein Mittelmaß: Es ist entweder die große, nein, die ganz große Liebe - oder es ist das gemeinste Hintergangenwordensein, das man sich vorstellen kann. Passend dazu tanzt sie mit Botschaften wie "Du kannst noch nicht mal richtig lügen" oder "Ich werde lächeln, wenn du gehst" in wechselnden Kleidern über die Bühne.

Doch gerade, als man überzeugt ist: "Okay, Männer sind offenbar wirklich schlecht!", kommt es wieder anders: Sex sells! Denn bevor sich die attraktive 50-Jährige zur frustrierten, männerhassenden Frau mittleren Alters abstempeln lässt, wird sie schnell zum Vamp und säuselt den Fans in die Ohren: "Diese Nacht ist jede Sünde wert." Da vergisst auch das "starke Geschlecht" in der Chemnitz Arena schlagartig, dass es einen Bergschen Augenaufschlag zuvor noch schlecht weggekommen war in puncto Beziehungstauglichkeit. Andrea Berg erschafft Traumwelten, und das kommt an. Wenn sie von ihrem Drachen erzählt, der sie in ein Wunderland bringt, dann nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise - raus aus dem Alltag, weg von den Sorgen oder Dingen, die Angst machen. "Ihr habt mich beflügelt mit eurer Kreativität", ruft sie, und das Publikum nimmt das Lob jubelnd an.

Die Schlager-Königin lebt mit ihrem zweiten Mann Ulrich Ferber in Aspach bei Stuttgart. Sie hat eine Tochter, zwei Stiefsöhne und widmet sich neben der Musik ehrenamtlich der Hospizarbeit. Dafür bekam sie 2008 das Bundesverdienstkreuz. "Wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr Leben", ist sie überzeugt. Die Schlagersängerin weiß, was ihr Publikum will. Sie ist mit den Massen auf Du und Du. "Ich wäre nicht auf all die Hits gekommen - ohne euch!" Das ist Seelenbalsam. Immer wieder sucht sie den Blickkontakt mit den Zuschauern und vermittelt so das Gefühl, für jeden Einzelnen da zu sein.

Nur einmal, während der perfekt inszenierten Show, verunsichert Andrea Berg ihr Publikum. Denn anstatt der üblichen Zugaben, mit "alten" Hits präsentiert sie Lieder von Kollegen. Und so erklingen "99 Luftballons" , Skandal im Sperrbezirk", "Live is Life" , "Major Tom" und andere Neue-Deutsche-Welle-Ohrwürmer. Doch Andrea Berg ist Vollprofi genug, um zu wissen, dass der Rausschmeißer bei ihrem Konzert kein fremder Hit sein kann. Also kommt sie noch mal zurück und singt "Du hast mich 1000 mal belogen" - jenes Lied, das sie 2001 veröffentlichte und das ihr Durchbruch war. Am Ende ist es also wieder da, das Wunderland für Erwachsene, wo es auch in dunklen Zeiten Licht gibt und in dem Andrea Berg mit ihrem Drachen einfach davonfliegt.