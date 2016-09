Wurzeln des Selfie-Kults: Â«Ich sehe mich, also bin ichÂ»

09.09.2016

freiepresse.de

Kultur

Klaus-Dietmar Gabbert

Aufwühlend: Milo Rau beendet Europa-Trilogie

Was bedeutet Flucht? Was ist Heimat? Was sind unsere Wurzeln? Zum Abschluss seiner Europa-Trilogie stellt Milo Rau «Empire» in Berlin vor. weiterlesen