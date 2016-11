Zauberhafter Abend mit einem Hypochonder

Molières Komödien- klassiker "Der eingebildete Kranke" ist bei den Gelenauer Marionettenspielen ein neuer Trumpf im Repertoire.

Von Uta Trinks

erschienen am 17.11.2016



Gelenau. Die Bühne ist winzig, aber das Leid groß, das sich darauf abspielt. "Wie geht es mir denn?", barmt der Hypochonder Argan ängstlich in die Runde. Und jeder Anwesende beteuert schnell, dass es ziemlich schlecht stehe. Denn "Der eingebildete Kranke" umgibt sich gern mit Doktoren und Apothekern, die sich ihren besten Kunden möglichst als Melkkuh erhalten wollen. Man könnte das neudeutsch eine Win-win-Situation nennen. Molière hat diese sowie diverse andere menschliche Schwächen in seinem Komödienklassiker auf die Schippe genommen. Nun erweiterten die Gelenauer Marionettenspiele ihr Repertoire mit dem letzten Werk des französischen Dramatikers - und haben damit ganz gewiss eine echte neue Zugnummer in ihrem Spielplan, für die es schon jetzt erst zu Beginn des nächsten Jahres wieder Karten gibt. Im Gegensatz zu seinem Werk überlebte Molière im Jahre 1673 nur kurz dessen Uraufführung, das Stück aber trat einen Siegeszug über die Bühnen der Welt an, und siehe da, der Geschichte konnte der Zahn der Zeit kaum etwas anhaben.

Wenn sich der goldene Vorhang in dem kleinen Kellertheater öffnet, sieht sich das Publikum in die gute Stube Argans versetzt, die mit einem prunkvollen Bett längst zum Krankenzimmer mutiert ist. Und man mag sich nicht vorstellen, wie es wäre, wenn Geruchstheater geboten würde. Denn verhandelt wird hier vorrangig die Verdauung des Hausherrn, der ob seiner eingebildeten Leiden in beständig schlechter Laune die Geschicke der Familie lenkt, etwa die Verheiratung seiner schönen, aber anderweitig verliebten Tochter mit einem potenziellen Arzt - damit er einen solchen stets zur Hand habe. Argans gefüllte Bettpfanne gelangt dank Toinette wohlweislich mit Deckel nach draußen. Überhaupt ist das Dienstmädchen die pfiffigste Person im Haushalt, was natürlich nicht verwundert, weil der allseits bekannte Hanswurst in die Rolle schlüpfen und auch seine erzgebirgische Mundart einbringen darf. Urkomische Situationen und so manche deftige Bemerkung sind an dem Abend also garantiert.

Helga und Frank Hübner erwecken in ihrem Privattheater im Erzgebirge die Figuren mit präziser Puppenführung zum Leben. Wahre Charakterköpfe sind das, die sie nicht zuletzt durch verschiedene Stimmlagen typisieren. Es ist ein Kraftakt, zu zweit so viele Figuren gleichzeitig auf der Bühne agieren zu lassen. Und doch gelingt das wunderbar, sodass der um Argans Gedärme kreisende Kosmos 90 Minuten lang für beste Unterhaltung sorgt. Helga Hübner hat ihre Textfassung des Molière-Stücks mit allerlei aktuellen Anspielungen gespickt, die beim Publikum spürbar Wiedererkennungseffekte auslösen. Auch lag die liebevolle und prächtige Einkleidung der Marionetten sowie die detailverliebte Ausstattung in ihren Händen. Das alles ist eine Augenweide - und ein Spaß, der keine vordergründigen Modernisierungen braucht. Eine einfach zauberhafte Inszenierung für Erwachsene.

Nächste Aufführungen, für die es Karten gibt, am 28. Januar und 3. Februar 2017, jeweils 20 Uhr. Kartentelefon: 037297/2000.

gelenauer-marionettenspiele.de