Zielloses Reisen

Die Niederlande und Flandern sind unter dem Motto "Was wir teilen" Gast der Frankfurter Buchmesse. Die Literatur der Gäste teilt das Schicksal der Welt - und fügt wunderbare eigene Geschichten hinzu.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 20.10.2016



Mit Flandern und den Niederlanden hat Tommy Wieringas neues Buch "Dies sind die Namen" gar nichts zu tun. Nicht einmal die beiden Begriffe tauchen in dem Roman auf, ganz Mitteleuropa bleibt ausgespart, bis auf "Energie Cottbus" - dies steht auf einem der Shirts in einem Haufen alter Klamotten, die Flüchtlinge in einem kleinen russischen Städtchen weit im Osten bekommen, nachdem sie monatelang durch die Steppe geirrt sind.

Sie hätten es gern bis in irgendeines dieser westlichen Länder geschafft, zum Beispiel die Niederlande, das freundliche Land im Westen Europas, das in diesem Jahr gemeinsam mit der belgischen Region Flandern Gast der derzeit stattfindenden Frankfurter Buchmesse ist. 70 holländische und 35 Autoren aus Flandern sind in Frankfurt dabei. Laut dem Übersetzer Stefan Wieczorek gibt es bei den Autoren eine Gemeinsamkeit: Sie verfassen "Romane, die sich durch einen starken Gegenwartsbezug, sogar Alltagsnähe auszeichnen, die realistische Erzählweisen variieren, die fesselnd und auch unterhaltend erzählen".

Die niederländische Literatur erlebte dank Harry Mulisch und Cees Nooteboom zu Beginn der 1990er-Jahre hierzulande einen Durchbruch. Das wiederum dank Marcel Reich-Ranicki, der im "Literarischen Quartett" Nootebooms Roman "Die folgende Geschichte" überaus lobte. Das Buch wurde ein großer Erfolg; Mulisch hatte sogar eine Fangemeinde in Deutschland, seit "Das Attentat" auf Deutsch zu lesen war, ein Roman über Schuld und Verantwortung in Zeiten des Krieges. Von den flämischen Autoren fand nur Hugo Claus ("Der Kummer von Flandern") bei den deutschsprachigen Lesern Widerhall. Mulisch und Claus sind inzwischen tot, der vielreisende Niederländer Nooteboom ist mit 83 noch produktiv.

Doch jüngere Schriftsteller werden inzwischen rege auf Deutsch verlegt: Maarten 't Hart, Margriet de Moor, Connie Palmen, Geert Mak im Sachbuchbereich. Aufsteiger sind Wytske Versteeg, Jahrgang 1983, mit ihrem Roman "Boy" über den Tod eines schwarzen Adoptivkindes, oder Bregje Hofstede, 1988 geboren, die in ihrem Roman "Der Himmel über Paris" eine vergangene Liebe reflektiert. Geert Mak ist ein besonders einfühlsamer Welterklärer von elegantem Stil. Der belesene Wissenschaftler schreibt über die Geschichte Europas, Amerikas und seines Heimatlandes. In Frankfurt werden jetzt mehrere literarische Titel in Neuübersetzung präsentiert. Der Umsatz an Literatur in den Niederlanden ist auf 498 Millionen Euro angestiegen.

Bei den Flamen ist es schwieriger. Die Verlage sind in Antwerpen konzentriert, sie sind klein und nur eine von zehn Buchausgaben beschert ihnen einen kleinen Gewinn. Flämische Autoren gehen lieber zu niederländischen Verlagen, das ist finanziell attraktiver. Immerhin: In Vorbereitung auf die Frankfurter Buchmesse stieg die Zahl der Übersetzungen aus dem Flämischen um 400 Prozent. Ein derzeit angesagter flämischer Autor ist Peter Terrin, sein Roman "Monte Carlo" wurde in 15 Sprachen übersetzt. 2015 wurden in Flandern mit Büchern 196 Millionen Euro generiert, ein Rekord, vermeldet der Verlegerverband.

Doch zurück zur Poesie. Das schönste Lied über Flandern hat natürlich ein Belgier geschrieben, allerdings auf Französisch: Jacques Brel; und Klaus Hoffmann hat es wunderbar übersetzt: "Allein mit dem Meer, den tosenden Wellen / Und welligen Dünen, wo die Wellen zerschellen / Wo einzelne Felsen aus der Flut kaum noch ragen / Deren Herzen auf ewig tief auf Ebbe schlagen / Mit unendlichem Nebel, in dem alles zerfällt / Mit dem Ostwind sich plagend - seht, wie es sich hält! / Mit Kathedralen anstelle von Bergen / Und schwarze Kirchtürme, die Wünsche verbergen / Wo versteinerte Teufel die Wolken verweisen / In der Hast der Tage, dort, wo Ziellose reisen / Auf verregneten Wegen, so öd wie Abschied / Mit dem Westwind entgegen / Heulend drüberzieht! / Mein flaches Land, Mein Flanderland!"

Das Lied handelt vom Meer und vom Reisen, aber es ist ein anderes Reisen als das des Jungen, der Frau, des Afrikaners, des Drogensüchtigen Vitaly, des Großen und des Wilderers, Menschen, die im Buch des Niederländers Wieringa anfangs keine Namen haben. Sie sind das, was ein Teil des Volkes abschätzig "Wirtschaftsflüchtlinge" nennt. "Sie sind Niemande geworden... Früher standen Länder und Kontinente den Glückssuchern offen. Die Grenzen waren weich und durchlässig - heute sind sie in Beton gegossen und mit Stacheldraht behängt. Wie Blinde tasten die Reisenden zu Tausenden zugleich die Mauern ab, auf der Suche nach Schwachstellen, einer Bresche, einer Öffnung zum Durchschlüpfen..."

Es ist auch ein anderes Reisen als das der Ida Simons, die, 1911 im belgischen Antwerpen geboren, nach dem Ersten Weltkrieg mit ihrer jüdischen Familie in die Niederlande floh, wo sie eine bejubelte Konzertpianistin wurde, bis die Deutschen das Land besetzten und die Familie über verschiedene Lager bis nach Theresienstadt deportiert wurde. Sie überlebte den Krieg, aber den Anforderungen des Konzertalltags war sie nicht mehr gewachsen. Nach schweren Depressionen begann sie zu schreiben. Ihr Roman "Vor Mitternacht" erregte großes Aufsehen, doch kurz nach seinem Erscheinen 1960 starb Ida Simons. Die Autorin und ihr Roman wurden vergessen; jetzt wurde das Buch wieder aufgelegt. Er erzählt humorvoll und leicht die Geschichte einer jüdischen Familie in Belgien, den Niederlanden und Deutschland, in einer Zeit, da das Leben aus den Fugen geriet. Über Antwerpen, die Stadt, in die sie immer wieder zurückgekehrt ist, schreibt Simons: "Eines der vielen wundersamen Dinge dieser Stadt ist seit alters her, dass sie sowohl die Arbeiter als auch die Träumer verstanden hat, jeder konnte hier nach seiner Fasson selig werden, wer mit beiden Beinen fest auf der Erde steht und auch die anderen, die über den Wolken schweben."

Ähnlich ist wohl auch das verbreitetste Bild von den Niederlanden: Ein freundliches Land mit einem Lächeln im Gesicht, wunderbaren Museen - Bosch, Rembrandt, Rubens, Vermeer, Van Gogh - und einer liberalen Drogenpolitik. Die aber manchem zum Verhängnis wurde. Herman Brod zum Beispiel, dem wohl bis heute berühmtesten niederländischen Rockmusiker, der auch ein besonderes Talent als Maler und Dichter hatte. In seinem Gedichtband "Liebes Blutbad" (mit einem Vorwort von Nina Hagen) beschrieb er sich: "ich hatte schon in jungen jahren / depressionen / saufen / schniefen / ging ich in einen / spielzeugladen / guten tag, ich hätte gern einen / bleistift / ein radiergummi / und 3000 tuben flugzeugkleber". Brod feierte in den 1970er- und 1980er-Jahren große Erfolge in seiner Heimat, kurzzeitig auch in den USA und in Deutschland, aber er ertrug den Ruhm, vor allem den verblassenden Ruhm und ein Leben ohne Drogen nicht. Am 11. Juli 2001 nahm er sich das Leben, indem er vom Dach des Amsterdamer Hilton-Hotels sprang.

Drogensüchtig ist auch Vitaly in Tommy Wieringas Roman. Aber es ist die Drogensucht des Kleinkriminellen, eines armen Jungen aus dem postkommunistischen Russland, der mitspielen will im Konzert der Großen, Reichen und Schönen. Der - anders als Herman Brod, der ein Lied namens "Never Be Clever" geschrieben hatte - clever sein will und es doch nur schafft, sich durchzuschleppen bis in die fiktive Stadt Michailopol, in der der Kommissar Pontus Beg seine Identität sucht. Dort kommen noch fünf der anfangs dreizehn Flüchtlinge an. Die meisten schaffen es nicht einmal zu überleben.

Unmerklich und mit berührender Empathie gibt Tommy Wieringa dem Schicksal der Flüchtlinge eine geradezu biblische Dimension. So, wie der mitfühlende Polizeichef von Michailopol sich gerade seiner jüdischen Identität nähert, erkennt er auch in ihnen das verfolgte und gedemütigte Volk: "Sein Leben war mit dem der Flüchtlinge verbunden und mit dem von ihnen zurückgelegten Weg." In der Stadt kommen sie an wie "Juden aus dem Lager". Nicht erst hier ist Wieringas Buch dann doch ganz von dieser Welt, aus Mitteleuropa mit seinen rechtspopulistischen, fremdenfeindlichen Bewegungen, die Flüchtlingen die Grenzen verbauen wollen, ohne in deren Heimatländern wirklich etwas für lebenswürdige Zustände zu tun. Denn selbst wenn die ziellos Reisenden eines dieser gelobten Länder erreichen sollten, weiß dieser kleine Polizist im fernen Osten: "Aber danach bist du trotzdem bloß ein unerwünschter Fremder. Die wollen dich da drüben gar nicht haben, ehrlich nicht... Es gibt so viele wie dich. Du wirst erniedrigt und musst es aushalten. Vielleicht wirst du Zeitungsverkäufer am Bahnhof, vielleicht Lastenträger auf dem Markt oder Tellerwäscher in einem Lokal; wahrscheinlich musst du dir mit sieben anderen ein Zimmer teilen..."

Und so werden am Ende alle Geschichten zu einer einzigen, großen Geschichte der Menschheit. Ein wunderbarer Teil davon kommt auch aus Flandern und den Niederlanden.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".