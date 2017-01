Zu Oma Eierschecke in die Kaffeestraße!

Das Theater Plauen-Zwickau bringt das DDR-Kinderbuch "Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" auf die Bühne und vermittelt ganz nebenbei die Botschaft: Theater kann Leben retten!

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 05.01.2017



Zwickau. Wissen Kinder heute eigentlich noch, was ein Ofenblech ist und wozu es dient? Vielleicht inzwischen einige wieder, seit das ergänzende Heizen mit nachwachsenden Brennstoffen in vielen Haushalten eine Renaissance erlebt. Zumindest unter Grund- und Vorschulkindern in den Regionen Zwickau und Plauen dürfte sich dieses Wissen in der nächsten Zeit herumsprechen. Schließlich spielt das Fehlen jenes Utensils, das verhindert, dass aus dem brennenden Ofen fallende Glut den Fußboden in Brand setzt, eine wichtige Rolle in dem DDR-Kinderbuch "Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" von Hannes Hüttner. Mit seiner gestrigen Premiere gehört das gleichnamige Bühnenstück von Franziska Ritter nach der 1969 erschienen Buchvorlage des gebürtigen Zwickauers zum Repertoire des Theaters Plauen-Zwickau für seine jüngsten Zuschauer. Und dürfte daraus nicht so bald wieder verschwinden: Schon bis ins nächste Jahr sind die Vorstellungen ausgebucht.

Da steht freilich zunächst die Frage im Raum: Wie passt man ein vor bald 50 Jahren erschienenes Bilderbuch auf der Theaterbühne den Sehgewohnheiten heutiger Kinder an? Zwar ist es ob seiner Zeitlosigkeit und seines Nostalgiebonus nach wie vor beliebt und erhältlich, in Text und Illustrationen gemessen an zeitgenössischer Kinderliteratur aber vergleichsweise betulich. Franziska Ritter, die am fusionierten Haus auch Regie führte, bedient sich eines Kunstgriffs. Als dramaturgische Klammer erfindet sie, offenkundig inspiriert von der Hörspiel- und Zeichentrickserie "Benjamin Blümchen", die Figur der hyperaktiven Reporterin in Lederjacke, Jeansrock und bunten Leggins. Karla Kolumna heißt sie in den Geschichten um den sprechenden Elefanten - hier nennt sie sich Herta Hastig und will, von Julia Hell verkörpert, für ihre TV-Sendung "Herta Hastig rollt durchs Land" von einem Tag auf der Feuerwache Zwickau berichten. Erst nach ihrer temporeichen Anmoderation nähert sich das Stück der beliebten Originalvorlage mit Löschmeister Wasserhose (Else Hennig) und dem notorisch verfressenen Wachtmeister Meier (Björn-Ole Blunck). Auch neu ist Oberwachtmeister Olaf Obenauf (Peter Princz). Die übrigen vier Feuerwehrleute, die auch im Buch nichts zu melden haben, werden durch Papp-Kameraden vertreten. Auf Befehl, am Strick gezogen, präsentieren sie ihre Kaffeebecher in der Linken.

Aber bekanntlich kommt es in der Geschichte ja nie dazu, dass die Brandschützer mal in Ruhe sitzen bleiben und ihren Heißen schlürfen können. Sind sie, nach strengem Ritual, kurz vorm ersten Schluck, bimmelt stets das Telefon, und sie müssen raus. Zuerst zu Oma Eierschecke in der Kaffeestraße, die ebenfalls Julia Hell darstellt. Bei der steht die Stube in Flammen. Sie hat vorm Einkaufengehen vergessen, die Ofentür zu schließen - und davor fehlt das Ofenblech: Glut, die aus dem Ofen fiel, konnte daher die Dielen entzünden. Damit die Szene nicht ganz so aus der Zeit gefallen wirkt, hat Franziska Ritter sie mit aktuellem Nutzwert angereichert: Der Witwe, die nun erstmal zu ihrem Freund zieht, erklären die Uniformierten: "Mit einem Rauchmelder wäre der Schaden nicht ganz so groß." Sie gelobt, sofort welche zu kaufen. Leicht vorstellbar, dass gestern Abend knapp 100 Zwickauer Vorschulkinder mit den Augen zur Decke durch ihre elterlichen Wohnungen patrouilliert sind und dann gefragt haben: "Mama, Papa, warum haben wir eigentlich keine Rauchmelder?" Die Kulturbürgermeister der Städte Sachsens informieren: Theater kann Leben retten! Mit gleichem Engagement rettet das Trio, stets im Laufschritt unterwegs, den leichtsinnigen Emil Zahnlücke (wieder Julia Hell) aus dem zugefrorenen Schwanenteich - den gibt's in Zwickau wirklich -, in den er eingebrochen ist. Um hernach die umgestürzte Linde vor der Tür zum Futterhaus des Tierparks zu beseitigen: Die hindert den von Julia Hell zum exaltierten "Maître de Cuisine" hochstilisierten Futterkoch daran, den Tieren das Abendessen zuzubereiten.

In 55 Minuten holt das vierköpfige Ensemble des Stücks alles aus sich heraus. Else Hennig, Peter Princz und Björn-Ole Blunck geben das Feuerwehrtrio mit einer liebenswert-komischen Mischung aus Uniformität, Bürokratenseele und persönlichen Befindlichkeiten, ohne ihre Figuren ins Lächerliche zu ziehen. Wasserhose versucht, obwohl er der Kleinste ist, seine Autorität zu wahren. Der kleine Meier - der Größte von allen - gibt überzeugend den ständig Hungrigen, der trotz dauerverhinderter Kaffeepause immer irgendwie etwas zu futtern findet. Und Obenauf zeigt - zumindest für Erwachsene ganz überdeutlich - gesteigertes Interesse an der Reporterin, die wie ein Wirbelwind in diese etwas dröge-verstaubt-durchreglementierte Männerwelt einbricht.

Deren Darstellerin beeindruckt durch Wandlungsfähigkeit. In ihrer Bühnenpräsenz ist neben der medialen Rampensau die verängstigte Witwe ebenso überzeugend angelegt wie der rotzfrech-leichtsinnige Lausbub und der verhinderte Gourmetkoch. Offenkundig unterstützt von Helferinnen in Ankleide und Maske, die auch unter hohem Zeitdruck ganz cool ihren Job machen.

Es ist ein Erfolgsrezept vieler Theater, sich Bühnenfassungen anderweitig bekannter Stoffe ins Haus zu holen. Dieser Versuch darf als gelungen gelten. Er holt das, was an der Geschichte um die Brandschützer zeitlos ist, mit behutsamen Ergänzungen in die Gegenwart, betont Werte wie Kameradschaft, Pflichtgefühl und Umsicht ohne erhobenen Zeigefinger - und dürfte nicht nur Kindern Spaß machen. Es ist wenig dazu bekannt, wie der Berliner Autor und Mediziner Hannes Hüttner zu seiner Geburtsstadt Zwickau stand. Aber das hätte ihm gefallen.

Nächste Vorstellungen

"Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" ist noch vom 11. Januar bis 24. April in 14 Vorstellungen im Zwickauer Theater an der Mühle zu sehen. Diese sind bereits ausverkauft. Restkarten gibt es noch für einige der fünf Vorstellungen zwischen 16. und 28. März auf der Kleinen Bühne des Vogtland-Theaters Plauen. Weitere Vorstellungen stehen noch aus.

