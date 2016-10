Zucchero: Er trÃ¤gt viel Liebe unterm Hut

Zucchero: Er trägt viel Liebe unterm Hut

Der Italiener Zucchero wird in Dresden seine Lieder gegen den Hass und über das Leid von Flüchtlingen singen

erschienen am 12.10.2016



Dresden. Italiens Superstar Zucchero alias Adelmo Fornaciari ("Senza una Donna") spielte bereits im Kreml, auf Kuba, beim Woodstock-II-Festival und für Nelson Mandela. Der Sänger und Multiinstrumentalist hat ein Faible für Gospel, Blues, Rock - und prominente Freunde. Kein anderer Sänger präsentiert auf seinen Platten - von denen er bis heute 50 Millionen Stück verkauft hat - so viele namhafte Gäste wie der exzentrische Hutträger mit der Reibeisenstimme. An seinem aktuellen Opus "Black Cat" sind Bono, Mark Knopfler und Elvis Costello beteiligt. Bei einem Gespräch mit Olaf Neumann trägt Zucchero (61) zwar nicht seinen obligatorischen Federhut, aber wichtige Gedanken zur Flüchtlingskrise bei.

Freie Presse: Der Song "Streets Of Surrender (S.O.S.)" auf Ihrem neuen Album ist ein Statement gegen den Hass, das direkt nach den Anschlägen von Paris im November 2015 entstanden ist. Wie kam es dazu, dass Bono den Text für dieses Lied schrieb?

Zucchero: Als U2 letztes Jahr in Turin spielten, habe ich Bono besucht und ihm mein Demo vorgespielt. Doch danach ließ Bono lange nichts von sich hören. Ich befürchtete, die Musik würde ihm nicht zusagen oder ihm würde kein Text dazu einfallen. Aber eines Tages rief er mich an, um mir zu erzählen, dass er selbst in Paris war zur Zeit der Terroranschläge und wie sehr ihn das schockiert hat. Dann sagte er mir, er wolle zu meiner Musik gern einen Text über dieses Ereignis schreiben.

Was ist Bono für ein Mensch?

Er ist sehr sensibel, intelligent, direkt und unverfälscht. Bono ist sehr zielstrebig, wenn er an etwas glaubt. Nachdem er den Text für "S.O.S." geschrieben hatte, war er zu Gast in einer US-Talkshow, wo er den Song dann spontan sang. Ich war völlig überrascht, als ich den Clip im Internet entdeckte.

Denken Sie über viele Dinge ähnlich wie Bono?

So ist es. Wir haben ähnliche Meinungen, was Musik und Gesellschaft angeht. Wir waren an verschiedenen Events beteiligt, die zum Ziel hatten, die Öffentlichkeit für bestimmte Probleme zu sensibilisieren. Darunter die weltweite Aids-Kampagne der Mandela-Stiftung, die Anti-Armuts-Initiative Net Aid, Pavarotti & Friends und, und, und...

"Streets Of Surrender (S.O.S.)" ist ein Lied gegen den Hass. Glauben Sie, dass Sie damit auch Menschen erreichen, die bereits vom Hass vergiftet worden sind?

Ich weiß nicht, ob ein Song ausreicht, um den Hass besiegen zu können. Die Anschläge in Paris und anderswo sind von Fanatikern verübt worden. Die Botschaft dieses Songs lautet, dass man auf Hass nicht mit noch mehr Hass antworten darf. Man soll nicht den Weg des Krieges einschlagen, sondern den des Aufgebens. Das ist wahrscheinlich eine Utopie.

Italiens Geheimdienst will erfahren haben, dass IS-Terroristen sich an Urlaubsstränden in Italien, Spanien und Frankreich in die Luft sprengen wollen. Wie gehen Sie damit um, dass es nirgendwo mehr sicher ist?

Wir leben in einer extrem instabilen Welt. Die Menschen haben Angst. Es wird orakelt, dass der Vatikan das Ziel des nächsten großen Anschlags sein wird. Aber man darf deswegen nicht vor Angst erstarren. Wir müssen einfach weiterleben. Ich als Künstler und Bono als Künstler können höchstens Botschaften senden. Wir können solch ein großes Problem nicht lösen. Die Politiker müssen menschlicher agieren und weniger an ihren eigenen Vorteil denken. Das Geld diktiert das Geschehen. Wenn sich das nicht ändert, kann alles noch schlimmer werden.

Wem vertrauen Sie wirklich?

Momentan sehe ich keine Machtperson, die sich wirklich für das Volk einsetzt und nicht nur eigene Interessen verfolgt. Es gab solch eine Person tatsächlich einmal, und das war Jesus. Wir brauchen wieder Visionäre wie Nelson Mandela, Martin Luther King oder Gandhi. Leider sind die alle nicht mehr unter uns.

Wie denken Sie über Papst Franziskus?

Ich mag diesen Papst. Er ist der erste, dem ich wirklich etwas abgewinnen kann. Franziskus' Sprache erinnert mich an Gandhi und Mandela. Leider ist Franziskus weder der Präsident der Vereinigten Staaten noch der von Russland. Ich habe keine Ahnung, inwiefern diese Führer auf den Papst hören.

Auf Ihrem Album befindet sich ein Gebet namens "Hey Lord". Für wen oder was beten Sie da?

In diesem Lied stelle ich mir einen Flüchtling vor. Einen Menschen, der Zeuge war, wie sein Kind oder sein Bruder in einem sinnlosen Krieg gestorben ist. Jemanden, der keine Zukunft hat. Der versucht, sich eine neue Zukunft aufzubauen, aber immer wieder zurückgeschickt wird. Ich stelle mir vor, wie unerträglich das Leiden dieses Menschen ist, der eigentlich bloß den Wunsch hat, irgendwann in seine Heimat zurückkehren zu können. Dieses Lied ist ein Gospel, ein heidnisches Gebet.

Was ist die Aufgabe eines Sängers?

Also, mir persönlich geht es darum, in Noten und Worten meine Gefühle auf möglichst sensible Weise auszudrücken, ohne dabei das arrogante Ziel zu haben, die Welt zu verändern. Derjenige, der mein Lied hört, soll sich darin wiedererkennen können. Gleichzeitig soll das Lied den Hörer für einen Augenblick aus dem Alltag entführen und ihn glücklich machen. In den letzten Jahren gab es kaum noch große Events mit verschiedenen Musikern, die sich zusammengetan haben, um sich für etwas zu engagieren. Leider. Ein Grund dafür ist vielleicht, dass die Menschen momentan zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind. Sie werden immer wieder mit schrecklichen Nachrichten bombardiert.

Denken Sie da an ein Benefizfestival à la Live Aid zugunsten von Flüchtlingen?

Ja. Ich würde so was gerne machen, vielleicht zusammen mit Bono. Ich wäre der erste, der da zusagen würde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen rund um den Globus empfänglich wären für unsere Botschaften. Auch Europa ist gespalten. Leider.

Sie erklären 2016 trotzig zum "Jahr der Liebe". Was verstehen Sie unter Liebe?

Puh, das ist eine große Frage! Liebe ist, wenn man morgens aufwacht und der erste Gedanke ist: Ich möchte andere Menschen glücklich machen. Meine Familie soll sich in Sicherheit wiegen können und ich möchte mein Brot mit anderen teilen. Ich möchte für andere da sein, die Liebe brauchen. Viele Menschen können ja weder Liebe empfangen noch geben. Sie sind einfach nur auf sich selbst fixiert.

Konzerttermine Im Oktober ist Zucchero in Oberhausen (24.), Hamburg (25.), Frankfurt am Main (26.), Berlin (28.) und München (29.) zu Gast. Am 10. November tritt er in der Messe Dresden auf. Karten für all diese Konzerte gibt es in den "Freie Presse"-Shops in Ihrer Nähe und online.