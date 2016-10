Zug um Zug

Die Dampflok ist ein fauchendes Arbeitstier, der Dampfzug ein lebendiges Museum. Worte eines Mannes, der als Eisenbahn- Romantiker bekannt ist: Hagen von Ortloff.

Von Ute Krebs

erschienen am 13.10.2016



Es war in Peru, in der Nähe der berühmten Ruinenstadt Machu Picchu, da sprach mich während der Dreharbeiten ein Tourist an: 'Nu wann gommdn das in Eisnbahnromantig, wasse da drehn?' Die Sachsen sind eben überall." Hagen von Ortloff muss heute noch schmunzeln, wenn er die Anekdote erzählt.

Hagen von Ortloff und Eisenbahn-Romantik? Genau der. Der Mann, der über 25Jahre das Gesicht einer Sendung des Südwestrundfunks war, die regelmäßig auch auf dem MDR ausgestrahlt wird und genau diesen Titel trägt: "Eisenbahn-Romantik".

Was wird er wohl geantwortet haben auf dieses "Wann gommdn das"? Vielleicht "Nu ma sähn"? Das wäre gar nicht so unwahrscheinlich, denn der Mann ist - streng genommen - ja selbst ein Sachse.

"Macht doch mal was über den Ortloff, der ist doch aus Zwickau." Die Bitte dortiger Leser hat uns auf seine Spur gesetzt. "Stimmt, geboren wurde ich 1949 in Zwickau, und aufgewachsen bin ich bei der Oma in Dresden, ehe ich 1960 zu meiner Mutter in die Stuttgarter Region zog, wo ich heute noch lebe", erzählt er. "Aber zu Sachsen habe ich immer noch eine ziemlich feste Bindung."

In diesem Sinne: Machen wir was über den Ortloff.

Es sei mal dahingestellt, dass mancher Leser mit dem Namen auf Anhieb nichts anfangen kann. Aber die Sendung "Eisenbahn-Romantik" haben bestimmt viele schon gesehen. Seit 1991 ausgestrahlt, hat Hagen von Ortloff sage und schreibe 870Folgen moderiert. Mehr noch: Ortloff selbst hat die Sendung erfunden - ein Zufallsprodukt, einst als eine Art Pausenfüller gedacht und aus Archivmaterial zusammengeschnitten. Aber die Zuschauerresonanz war von Anfang an so riesig, dass "Eisenbahn-Romantik" in den 90er-Jahren regelmäßig einmal pro Woche beim SWR gesendet wurde, jeweils 30 Minuten lang. Dann gab es unzählige Wiederholungen auf allen dritten Programmen, bei besonderen Anlässen längere Filme oder gar die langen Nächte der "Eisenbahn-Romantik". Über eine Million Zuschauer schalten bis heute regelmäßig ein, wenn in dem Vorspann das kleine Bähnle gemütlich durch die Wiese dampft, untermalt mit der Erkennungsmelodie "Sentimental Journey". Das ist schön. Das ist Romantik. Eisenbahn-Romantik eben.

Es folgen gut recherchierte Filme: stimmige Eisenbahnreportagen aus aller Welt, in 79 Ländern auf fünf Kontinenten wurde schon gedreht, Berichte über Eisenbahnvereine, Museumsbahnen und -einrichtungen, über Modellbahnanlagen, spektakuläre Zugstrecken. Aber auch Streckenstilllegungen, umstrittene Planungen, verzögerte Wiederaufbauvorhaben werden thematisiert. Von Anfang an hat Ortloff der Sendung seinen Stempel aufgedrückt, bis er 2015 in den Ruhestand ging. Neue Folgen werden nun ohne Moderator produziert.

Aber Hagen von Ortloff ist und bleibt der Eisenbahn verbunden. Zu viel hat er in den vergangenen 25 Jahren, ach was, in seinem ganzen Leben mit ihr und durch sie erlebt. Natürlich wollte er, wie wohl irgendwann die meisten Jungen seiner Generation, Lokomotivführer werden. Es hat nicht sollen sein, er wurde Journalist. Aber von seinem ersten Honorar, dass er für eine kurze Fernsehreportage bekam, daran erinnert er sich, als sei es gestern gewesen, kaufte er zwei Modellbahnloks. Sie sollten der Grundstock werden für eine neue Eisenbahnanlage - seine eigene Eisenbahnwelt im Kleinen.

Aber auch in der Eisenbahnwelt im Großen gab es unvergessliche Erlebnisse. "Spektakulär waren die Dreharbeiten am Karfreitag 1987, als wir eine Geschichte über die Wutachtalbahn im Südschwarzwald produzierten und an der Einfahrtsweiche von Epfenhofen die Dampflok komplett aus den Schienen sprang", erinnert sich Hagen von Ortloff. "Das war ein Schock, zum Glück kam niemand zu Schaden. Der Film nahm dann natürlich einen völlig anderen Lauf als geplant. Wir drehten die Bergungsarbeiten, was wahnsinnig spannend war. Dieser Streifen wurde im Übrigen vier Jahre später die Folge 1 von ,Eisenbahn-Romantik'."

Auch in Sachsen war er seit der Wende oft unterwegs, denn gerade das hiesige Eisenbahnnetz hat eine große Besonderheit: Auf vier sächsischen Schmalspurstrecken sind noch regelmäßig Dampfzüge unterwegs. Das mache, so der Fachmann, Sachsen für Eisenbahnfreunde in Deutschland und auch in aller Welt besonders und einmalig. So wurden im Laufe der Jahre in der Sendung alle Schmalspurstrecken Sachsens vorgestellt, auf denen noch Dampfbetrieb stattfindet. "Ich glaube, wir können es mit auf unsere Fahnen schreiben, dass die Schmalspureisenbahnen in Sachsen auch eine Zukunft haben. Mitte der 90er-Jahre standen einige dieser Bahnen auf der Kippe. Aber durch die Ausstrahlung in der Sendereihe ,Eisenbahn-Romantik' ist vielen Menschen in Sachsen erst einmal klargeworden, was für Schätze sie besitzen."

Auf die Frage nach seinem sächsischen Favoriten, fällt ihm die Entscheidung schwer. "Es ist schwierig, eine Strecke herauszuheben, alle haben ihre Berechtigung, ihre Reize und ihre landschaftlichen Schönheiten. Von Freital-Hainsberg beispielsweise kann man innerhalb von 26 Kilometern ins Osterzgebirge fahren. Von Radebeul geht es zum Jagdschloss Augusts des Starken nach Moritzburg und weiter in Heinrich Zilles Geburtsstadt Radeburg. Eine wunderschöne Strecke führt von Cranzahl hinauf nach Oberwiesenthal, nicht zu vergessen die Fahrt von Zittau ins Gebirge nach Oybin und Jonsdorf. Man darf sich auch nicht die Fahrt auf der Preßnitztalbahn entgehen lassen. Ortloffs Fazit: "Ich kann eigentlich nur empfehlen, im Laufe der Zeit alle sächsischen Schmalspurbahnen einmal zu besuchen."

Aber was ist das Romantische an einer Lok, die faucht, Dampfwolken ausstößt und über blanke Schienen rast? Oder sollte man in unserer schnelllebigen Zeit besser "zuckelt" sagen?

"Ein Dampfzug in der heutigen Zeit ist so etwas wie ein lebendiges Museum. Die Technik des vorvorigen Jahrhunderts tut ihren Dienst auch noch im Zeitalter des Computers. Für mich ist eine Dampflok ein Lebewesen, ein Arbeitstier, dass sich mit heißem Dampf in Bewegung setzen kann. So eine Lok transportiert nicht nur Wagen, sondern auch jede Menge Emotionen." Und Ortloff vergisst im gleichen Atemzug auch jene nicht, die sich für den Erhalt so mancher alten Bahn und Bahnstrecke einsetzen: Eisenbahnfreunde, zahllose Freiwillige in Eisenbahnvereinen, die ihre Freizeit und häufig auch ihr Geld in die Erhaltung von alten Loks, Wagen, Gleisanlagen oder Bahnhöfen stecken. "Es sind Menschen, denen man ein Denkmal setzen sollte, denn sie halten ein Stück Technikgeschichte am Leben."

Ohne Frage: Ortloff gehört dazu. Das sieht auch der Verein zur Förderung Sächsischer Schmalspurbahnen so, der dem Fernsehmann den Claus-Köpcke-Preis verliehen hat, benannt nach einem deutschen Bauingenieur, der im 19. Jahrhundert für den Ausbau des sächsischen Eisenbahnwesens verantwortlich war. Ortloff bekam den Preis für sein Lebenswerk und für sein Engagement für die Eisenbahnen in Sachsen.

"Einmal Eisenbahn-Romantiker immer Eisenbahn-Romantiker", meint der Preisträger und will damit wohl nichts anderes sagen als: Das Lebenswerk ist noch nicht abgeschlossen, ebenso wenig wie sein Engagement in Sachsen. Auch wenn das Ganze ein paar Nummern kleiner ausfällt.

Ziemlich klein sogar, denn Hagen von Ortloff liebt, solange er denken kann, Modelleisenbahnen. Als Filmemacher war er in den vergangenen zehn Jahren regelmäßig auf der Messe "Modell-Hobby-Spiel" in Leipzig, einige Male auf der Messe "Erlebnis Modellbahn" in Dresden und Anfang des Jahres in Löbau auf der Modellmesse. "Im Februar bin ich wieder in Dresden zu Gast, allerdings nicht als Filmemacher, sondern als Aussteller. Zusammen mit einem Freund zeige ich eine Spur-S-Anlage, eine in Deutschland sehr seltene Spurweite. Die Gleise sind 22,5Millimeter breit, die Modelle haben einen Maßstab von 1:64. Das ist halb so groß wie die große Spur 1 und etwa um 25Prozent größer als die herkömmliche Spur H0."

Die Spur S sei auch eine deutsch-deutsche Modellbahngeschichte, weiß Ortloff. Ab 1948 wurde diese Baugröße von der Nürnberger Firma Bub gefertigt. Aber sie konnte sich nicht gegen die H0 durchsetzen, die nach dem Krieg ihren Siegeszug durch die Kinderzimmer antrat. 1958 hat Bub die Spur S eingestellt. Da war bei der thüringischen Firma VEB Stadtilm die Produktion gerade zwei Jahre alt. Die Lokmodelle waren aus Kunststoff gefertigt, die Wagen aus Blech. Aber Spur S setzte sich auch in der DDR nicht durch. So ist die Spur eine deutsch-deutsche Modellbahnmisserfolgsgeschichte. "Ich habe in den letzten 25 Jahren Modelle beider Hersteller gesammelt und bin jetzt so weit, mit diesen Loks und Wagen auf Ausstellungen und Messen zu gehen."

Dass Ortloff auf solchen Messen auch ständig als der Mann von der Eisenbahn-Romantik erkannt und um so manches Autogramm gebeten wird, darüber freut er sich. Das wird im Februar in Dresden nicht anders sein.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".