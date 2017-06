Zum dritten Mal: Kraftklub auf Platz 1 der Albumcharts

erschienen am 09.06.2017



Baden-Baden (dpa) - Die Chemnitzer Band Kraftklub hat Helene Fischer von der Spitze der offiziellen deutschen Charts verdrängt. Die Indie-Rocker stürmten mit ihrem neuen Album "Keine Nacht für Niemand" bereits zum dritten Mal nach 2012 ("Mit K") und 2014 ("In Schwarz") an die Spitze der Hitliste, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.



Die Schlagerqueen muss sich mit ihrem Album "Helene Fischer" mit Platz zwei begnügen. Roger Waters, Mitgründer von Pink Floyd, startet mit seinem Album "Is This The Life We Really Want?" auf der Drei.



Panda-Rapper Cro schafft mit "Unendlichkeit" auf Platz 13 den besten Neueinstieg in die Single-Charts. Lena Meyer-Landrut, ESC-Gewinnerin von 2010, steigt mit "If I Wasn't Your Daughter" auf Rang 42 ein. An der Spitze bleibt Luis Fonsi feat. Daddy Yankee ("Despacito") vor Robin Schulz feat. James Blunt ("OK"). Ed Sheeran ("Shape Of You") klettert von Vier auf Drei.