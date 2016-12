Zurück auf der Erde

Mit seinem eben erschienenen Album "Oxygene 3" hat Elektronik-Maestro Jean-Michel Jarre aus Frankreich eine Trilogie vollendet, die bei Erscheinen des ersten Teils vor 40 Jahren noch gar nicht als solche gemeint war.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 15.12.2016



Paris. Die Welt war noch übersichtlich zu Zeiten der Anfänge der elektronischen Musik in den späten 60er- bis Mitte 70er-Jahren: Da gab es, vereinfacht, auf einer Seite Popkünstler wie Gershon Kingsley. Der kleidete auf seinem ersten Album Klassiker von Beethoven bis Beatles in ein simpel gestricktes Elektronik-Gewand. Oder Isao Tomita, der erst Werke von Claude Debussy aufmotzte und später Modest Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" neu deutete. Oder Kraftwerk, die mit ihrer Maschinenmusik Maßstäbe setzten. Hier waren Musiker am Werk, die das, was Jahrzehnte zuvor die Hammondorgel ermöglicht hatte, mit neuen Mitteln fortsetzten - im Idealfall revolutionierten.

Und da gab es die andere Fraktion. Die der Klangwolkenschieber wie Tangerine Dream oder Klaus Schulze, die sich mehr auf atmosphärische Qualitäten der neuen technisch-musikalischen Möglichkeiten einließen: langsame harmonische und tonfarbliche Entwicklungen in Stücken bis zur Länge einer ganzen Plattenseite. Minimalistische Motivik. Fließende Linien. Wenn vorhanden, ein Beat, der sich selbst genug ist und nicht unbedingt eine Melodie vor sich hertreibt.

Egal ob man nun der einen oder anderen Schule anhing: Das, womit der damals 28 Jahre alte Musiker und Komponist Jean-Michel Jarre vor 40 Jahren an die Öffentlichkeit trat, darf aus damaliger Sicht als das Beste aus diesen zwei Welten verstanden werden. Die erste als Album konzipierte LP "Oxygene" des Lyoners traf damals, erst in Frankreich publiziert, im Juli 1977 dann weltweit, den Geschmack eines breiten Publikums: Zwischen Jarres blubbernden Klangteppichen und rauschenden Klangwolken entfalten sich Melodien von sinfonischen Dimensionen, klassischer Schönheit und bei allen Reverenzen an die Zukunft morbid-endzeitlicher Melancholie. Kopfhörer aufgesetzt, Tonarm abgesenkt - und man war Lichtjahre entfernt von seiner irdischen Existenz. Titel wie "Oxygene IV" waren omnipräsent, passten in ihrer Eingängig- und "Spacigkeit" zum von Weltraum-Ästhetik mitgeprägten Zeitgeist. Man bedenke: 1977 war auch das erste "Star Wars"-Jahr. Auch wenn George Lucas musikalisch ganz andere Mittel aufbot.

Seither hat sich"Oxygene" über zwölf Millionen Mal verkauft. Jarre, der sich seither ausweislich seiner Alben in vielerlei Hinsicht weiterentwickelte, war bereits 1997 zu seinen musikalischen Wurzeln zurückgekehrt, legte mit "Oxygene 2" ein Album nach Regeln alter Schule vor. Das reichte vielleicht ans Original nicht heran, hatte aber für seine Fans Wiedererkennungswert: So packte Jarre seinerzeit die "singende Säge" aus dem Kopfsatz wieder aus, füllte viele musikalisch-dramatische Muster mit neuem originellem Inhalt. Alles in allem machte das Album beileibe nicht den Eindruck, lediglich ein zweiter Aufguss zu sein.

Und heute? Allein der Umstand, dass Sony Music mit dem Erscheinen von "Oxygene 3" Anfang Dezember vom Abschluss einer Trilogie redet und alle drei Alben auf Wunsch auch als Dreierpack anbietet, trifft beim Kenner eher auf Unverständnis. Denn eine solche Trilogie war nach dem Urteil vieler bereits 1981 mit Erscheinen von "Magnetic Fields" beendet. Das Album ließ zwar viele stilistische Brüche zu "Oxygene" und der Nachfolge-LP "Equinoxe" (1978) erkennen. "Magnetic Fields" baute aber damit konsequent auf den beiden Vorgängern auf und schrieb Jarres Entwicklung nachvollziehbar fort. Etwa als eines der ersten Alben weltweit mit dem Einsatz digitaler Samples. Das wiederum nicht so inflationär wie auf "Zoolook" (1984), das in Jarres Schaffen die eigentliche Wende markiert.

Aber was ist nun "Oxygene 3"? Zunächst ein Marketing-Manöver zum Jubiläum. Das ginge in Ordnung, wenn die Qualität dem entspräche. Tut sie aber nicht. Der Funke zündet nicht. Der melodische Gehalt des Albums ist dürftig. Manch Track wirkt angesichts der musikalischen Substanz, die er mitbringt, aufgebläht, käut diese ohne Weiterentwicklung wieder, als wolle er sich über die Zeit retten. Die sinfonisch-harmonischen Wendungen und Brüche, die zur musikalischen DNA der ersten zwei Alben gehörten, fallen im Dritten weitgehend aus. Es lässt zwischen den Ohren nichts passieren, wirkt allenfalls wie solide Ambient-Mucke, aber wird dem durch das Etikett selbst gesetzten Anspruch nicht gerecht.

Fest steht: Wäre das, was jetzt als "Oxygene 3" verkauft wird, vor 40 Jahren Jarres Debütalbum gewesen, wäre es heute vergessen. So wie er.

Hörbeispiel: "Oxygene Part 17" von Jean-Michel Jarres vom Album "Oxygene 3"