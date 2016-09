ZurÃ¼ck zum Ziegel

Zurück zum Ziegel

Architektur-Studenten der Universität Darmstadt haben im Auftrag einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft Zehn-Geschosser aus Ziegeln entworfen. Das älteste, vorgefertigte Bauelement der Menschheit bringt eigentlich nur Vorteile, nur scheinen das die Wenigsten zu wissen.

Von Grit Strietzel

erschienen am 01.09.2016



In Schibam steht etwas, was es so auf der Welt nirgendwo gibt. Die Stadt im Jemen ist berühmt für 500 Hochhäuser, die aus luftgetrockneten Ziegeln erbaut wurden und bis zu 20 Meter in die Höhe ragen. Man schätzt das Alter dieser Gebäude auf 500 Jahre. Schon 1982 nahm die Unesco dieses Stadtensemble in das Weltkulturerbe auf.

Moderne Hochhäuser aus Ziegel in Deutschland? Dieser Frage ging Gast-Professor Armin Behles an der Technischen Universität Darmstadt nach. "Nachhaltiges Bauen ist einfaches Bauen", so seine These. Er entwarf mit Studenten Wohntürme für Berlin-Friedrichshain. Die Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte hatte einen Wettbewerb ausgerufen. Architekten sollten sich über die "Nachverdichtung" - sprich Lückenbebauung noch freier Flächen - in einem Wohngebiet Gedanken machen, das durch DDR-Plattenbauten und aber auch neoklassizistische Gebäude geprägt ist. Elf Modelle sind entstanden, die aktuell in Dresden gezeigt werden. Der Name der Ausstellung "High rise low tech" - frei übersetzt "Hochhäuser durch einfache Herstellung" - macht das Anliegen deutlich. Die Baukosten mussten sich an den Preisen für sozial geförderten Wohnungsbau orientieren und trotzdem sollten Gebäude entstehen, die nachhaltig sind und Lebensqualität bieten.

Die Aufgabe für die Studenten lautete: Hohe Häuser, in der Regel Zehn-Geschosser, mit einer einfachen Ziegel-Außenwand zu entwerfen. "Für mich standen dabei die Qualitätsfrage und das Thema der Nachhaltigkeit im Vordergrund. Wir müssen wieder lernen, einfach zu bauen", ist sich Professor Behles sicher.

Der Ziegel gehört zu den ältesten, vorgefertigten Baumaterialien der Menschheit. Zunächst als Lehmziegel luftgetrocknet hergestellt, entwickelte man schon vor über 2000 Jahren in Italien das Bauen mit Backstein - das bedeutete, Lehmziegel wurden gebrannt, um die Festigkeit zu erhöhen. Die Kuppel des Doms von Florenz ist eines der beeindruckendsten Bauwerke aus Backsteinen. Kirchenbauten aus dem Mittelalter zeugen auch in Europa von der Kunst, in die Höhe mit Ziegeln zu bauen. Den typisch roten Ziegel - seine Farbe wird unter anderem durch den Eisengehalt im Ton bestimmt - findet man aber heute hauptsächlich beim Eigenheimbau.

"Das Interesse der Architektur-Studenten sich mit diesem alten Baustoff im Rahmen des Wettbewerbs auseinanderzusetzen, war sehr groß", bilanziert Susanne Janssen, wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU Darmstadt, die das Projekt mit betreute. Angesichts der Flächenknappheit in den Großstädten biete das Hochhaus die Möglichkeit, viel Wohnraum auf einem kleinen Areal zu schaffen. "Dies mit einem Baustoff zu tun, der es in der Vergangenheit nicht ganz leicht hatte, war eine Herausforderung", beschreibt sie das Projekt "Ziegel-Hochhaus". Die Vorteile lägen auf der Hand. Die nichtbrennbaren Ziegelsteine sind schnell zu mauern. Sie speichern durch ihre Porenstruktur Wärme, eine zusätzliche Dämmung ist eigentlich nicht erforderlich. Veränderungen in der Wohnraumgröße - zum Beispiel von Single- auf Familienwohnungen, sind unkompliziert, da gemauerte Wände leicht versetzt oder hinzugefügt werden können. Und auch bei der Nachhaltigkeit kann der Ziegel punkten. Nach Rückbau oder Abriss des natürlichen Baustoffs darf der Ziegel weiterverwendet werden oder landet als "roter Belag" auf Tennisplätzen.

Doch Hochhäuser mit roten Ziegelfassaden haben die Studenten nicht entworfen. Alle Modelle sind mit einem mineralischen Außenputz versehen, der in Struktur und Farbe nach Belieben gestaltet werden kann. Edle, marmor-ähnliche Hauswände wären möglich, wie die Studenten in Extra-Entwürfen vom Außenputz zeigen.

"Karl und Koppen" nannten Lucas Bickert und Martin Koleda ihre zwei Türme mit einem Verbindungsbau. Sie gewannen den Hochhaus-Wettbewerb. Der Projektname rührt vom Standort her, denn ihre Entwürfe sollten in Berlin an der Karl-Marx-Allee und der Koppenstraße stehen. Doch die beiden Studenten wollten nicht nur jeder allein ein Hochhaus konzipieren, sondern sie verbanden "ihre" Türme mit einem Flachbau, in welchem sich Atelierwohnungen, eine Kita und sogar ein Dachgarten befinden.

Und während die Zwei als angehende Architekten ihrer Fantasie auch mal freien Lauf lassen konnten, holte sie die "Ziegelvorgabe" doch bald wieder ein. Denn so umweltfreundlich und energetisch günstig die rund 23 Kilogramm schweren Steine sind, ein paar Besonderheiten haben sie dennoch. "Wir mussten eine Lochfassade für die Gestaltung wählen, da es bei Ziegelbauten zum Beispiel bei den Fenstergrößen Begrenzungen durch die Statik gibt", erklärt Lucas Bickert. Unter Lochfassade versteht man in der Architektur eine Wand, die sich durch klar abgegrenzte Fenster und Türöffnungen auszeichnet. Komplette Glasfassaden wären allein mit Ziegelwänden nicht möglich.

Die Firma Wienerberger mit Sitz in Hannover unterstützte das Projekt "Ziegel-Hochhaus" von der praktischen Seite. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der größte Ziegelproduzent weltweit. "Man kann mit modernen Ziegeln heutzutage auch Zehn-Geschosser bauen", sagt Tomislav Kovacevic, Architekt und als Energieberater bei Wienerberger tätig. Das erfordere am Anfang einen höheren Planungsaufwand. Doch die Baukosten wären nach seiner Einschätzung nicht höher, als mit der heute oft üblichen Stahl-Beton-Verbundbauweise für Hochhäuser. Dass die Ziegel-Wohntürme zeitnah realisiert werden, glaubt Kovacevic nicht. Solche Ideen bräuchten immer eine gewisse Zeit, sich durchzusetzen.

So sieht das auch Susanne Janssen. Die Vorteile des Ziegels müssten die Bauherren erst nach und nach verinnerlichen. "Man baut heute Gebäude so dicht wie möglich, dass man im Gegenzug wieder Lüftungsanlagen braucht, um ein vernünftiges Raumklima zu schaffen. Das alles benötigen Ziegelbauten nicht."

Zurück zum Ziegel? Das wird wohl noch dauern. Aber man könnte damit nicht nur preiswert und zügig, sondern auch dauerhaft bauen, ist sich Professor Behles sicher. Doch er weiß mit Blick in die Zukunft auch: "Wir alle müssen das Bauen mit Ziegeln und Putz erst wieder kultivieren."

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".