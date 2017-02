Zwickau als Mittelpunkt zwischen Nord und Süd

Schumann-Fest widmet sich diesmal auch Rossini und Niels Wilhelm Gade

Von Viola Martin

erschienen am 27.02.2017



Zwickau. Das Motto des diesjährigen Schumann-Festes lautet "Nord oder Süd" und ist dem Titel eines Schumannschen Chorliedes entlehnt, das auch während des Festes erklingt. Und zwar am Pfingstmontag im Robert-Schumann-Haus der Stadt. Festgemacht wird das eigentlich mehr geografische Motto an den runden Geburtstagen zweier Künstler der Schumann-Zeit: des Italieners Gioacchino Rossini (225. Geburtstag) und des Dänen Niels Wilhelm Gade (200. Geburtstag).

Das Eröffnungskonzert am 1. Juni in der "Neuen Welt" mit dem Philharmonischen Orchester Plauen-Zwickau bietet eine Aufführung von Gades zu Lebzeiten hochberühmter erster Sinfonie und des Schumannschen Violoncellokonzertes mit der spanischen Cellistin Beatriz Blanco. Beim Abschlusskonzert am 11. Juni in der Katharinenkirche ist Rossinis großes Chorwerk "Petite Messe Solennelle" zu erleben. Zu hören sein werden die Berliner Cappella mit Jutta Koch (Sopran), Dorothe Ingenfeld (Alt), Angelo Raciti (Tenor) und Stephen Bronk (Bass) sowie die Pianisten Andrea Marie Baiocchi und Scot Curry. Am Harmonium sitzt Lenka Gajdošová.

Bei einem Liederabend am 3. Juni gibt es ein Wiedersehen und -hören mit dem portugiesischen Bariton André Baleiro, der 2016 den 1. Preis beim 17. Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau errang. Und der schwedische Geiger Ulf Wallin, der 2013 mit dem Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau ausgezeichnet wurde, gestaltet gemeinsam mit Love Derwinger (Klavier) am 4. Juni ein Kammerkonzert. Italienische Musik des 18.Jahrhunderts aus Schumanns Notenbibliothek wird am 7.Juni im Schloss Osterstein mit Zitaten aus Briefen kombiniert, die der Sohn der Stadt während seiner Reise nach Oberitalien 1829 an Verwandte in Zwickau geschrieben hat. (vim)

Tickets für alle Veranstaltungen des Schumann-Festes gibt es ab Dienstag im Vorverkauf im Robert-Schumann-Haus und an der Kasse des Theaters Plauen-Zwickau.

