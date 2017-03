Zwischen Abstrakt und Konkret

"Alpenglühen" ist die Schau betitelt, die der Leipziger Künstler Wolfram Ebersbach zurzeit in Zwickau zeigt. Die Betonung liegt auf "Glühen".

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 03.03.2017



Zwickau. Es ist ein schöner Coup, der den rührigen Zwickauer "Freunden aktueller Kunst" noch gelungen ist, bevor sie Ende April ihr derzeitiges Domizil an der nördlichen Peripherie der Zwickauer Innenstadt räumen müssen: Keinen Geringeren als den Leipziger Maler Wolfram Ebersbach hat Vereinschef Klaus Fischer dafür gewonnen, den Reigen an hochrangiger Kunst und bisweilen überraschenden Positionen in den Galerieräumen an der Hölderlinstraße zu schließen.

Mit in Farbe und Ausschnitt stark reduzierten Bildern von Details Leipziger Architektur bekannt geworden, zeigt der gebürtige Zwickauer unter dem Titel "Alpenglühen" in der Max-Pechstein-Stadt erstmals kleinformatige Kasein-Arbeiten auf Papier, die in der Schweiz und auf Island entstanden sind: stark herangezoomte Landschafts-formen im Grenzbereich zwischen Abstrakt und Konkret, die ihre beeindruckende Wirkung durch den Kontrast erzielen. Dabei steht entweder der Schatten im Fokus, den das natürliche Tageslicht mit sich bringt, oder das Kunstlicht, das in der Finsternis im Zusammenspiel mit Natur oder Architektur für überraschende Effekte sorgt.

Sehen kann derlei in seiner Umwelt eigentlich jeder. Der 73-jährige Künstler und Schüler Wolfgang Mattheuers aber hat einen Blick für Wirkung und passenden Ausschnitt - und fügt sie kongenial. Der Maler, der künstlerisch mit seinem "großen Bruder" und Kollegen Hartwig (76) mindestens auf Augenhöhe agiert, kommt mit maximal vier Farben je Werk aus und verleiht etwa der Sonne, die durch Bretterlücken in eine alte Scheune fällt, ein apokalyptisch-übernatürliches Gleißen.

Der Ausstellungsort, dessen Geschichte nach fünf Jahren mit dieser Bilderschau endet, hatte im Herbst 2015 bundesweit Schlagzeilen gemacht. Neo Rauch und seine in Zwickau geborene Frau Rosa Loy zeigten hier exklusiv Werke, die sie einander zugeeignet hatten. Die Sponsorin, die dem Verein eine Hälfte ihres Hauses zur Verfügung gestellt hatte, wechselt nun ihr Domizil und verkauft die Immobilie. Nach dem Literaturfrühling, den die "Freunde" vom 26. bis 30. April veranstalten, werden Kisten gepackt. Ein neues, zentrumsnäheres Domizil ist in Aussicht. freunde-aktueller-kunst.de

Die Ausstellung "Alpenglühen" mit Werken von Wolfram Ebersbach ist bis 14. April dienstags, mittwochs und freitags, 14 bis 18 Uhr bei den Freunden aktueller Kunst, Zwickau, Hölderlinstraße 4, zu sehen.