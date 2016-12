Zwischen Erfolgen und Skandalen

Vor 25 Jahren startete der Mitteldeutsche Rundfunk als Dreiländeranstalt sein Angebot. Das weist nach Ansicht von Medienexperten bis heute Defizite auf.

Von Maurice Querner

erschienen am 30.12.2016



Chemnitz. Ein Mann wird bewusstlos und ohne Papiere in die Sachsenklinik eingeliefert, nachdem er stark alkoholisiert gegen eine Brücke gefahren ist. Ein Selbstmordversuch oder ein Unfall? - Dr. Roland Heilmann und Dr. Kathrin Globisch übernehmen die Behandlung. Die lebensrettende OP verläuft gut. Aber nach dem Erwachen verrät der stark traumatisiert wirkende Patient nichts über sich und ist sehr abweisend. Auch medizinisch gibt der Mann Rätsel auf.

Die werden am kommenden Dienstagabend in Folge 754 von "In aller Freundschaft" in der ARD gelöst werden. Die Serie rund um die fiktive Sachsenklinik in Leipzig schauen sich bundesweit regelmäßig deutlich über 5 Millionen Menschen an. Sie ist damit die erfolgreichste fiktive Serie in Dauerschleife - und sie ist eine MDR-Produktion. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat ein gutes Händchen, was Unterhaltungsformate betrifft: "Um Himmels Willen", "Familie Dr. Kleist", "Elefant, Tiger & Co.", das werktägliche Boulevard-Magazin "Brisant" und natürlich die Shows mit Florian Silbereisen werden von einem Millionenpublikum verfolgt und sind Produktionen, die der MDR im Auftrag für die ARD produziert. Die Radio-Landeswellen des MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erzielen die mit Abstand größte Reichweite. Das MDR-Fernsehen glänzt mit den höchsten Einschaltquoten aller dritten Programme in ihren Sendegebieten. "25 Jahre nach dem Start der Drei-Länder-Anstalt bietet der MDR ein professionelles Medienangebot", meint anerkennend Medienexperte Heiko Hilker.

In der Silvesternacht 1991 stellten die Länderkette des Deutschen Fernsehfunks sowie die Überbleibsel des DDR-Radios bis auf DT64 ihre Sendungen ein. Mecklenburg-Vorpommern schloss sich dem NDR an, in Brandenburg ging der ORB und in Leipzig der MDR auf Sendung. Dessen Gründung war schon im Mai 1991 via Staatsvertrag beschlossen worden. Dabei bediente man sich historischer Rundfunktradition, denn bereits 1924 ging der Mitteldeutsche Rundfunk in Leipzig erstmals auf Sendung. 1933 schalteten ihn die Nazis im Reichsfunk gleich, kurz nach dem Krieg wurde er abermals gegründet und 1952 mit der Abschaffung der Länder in den DDR-Staatsfunk überführt. Die dritte und bisher nachhaltigste Neugründung des MDR erfolgte auf Initiative des damaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (CDU), der seine Amtskollegen in Magdeburg und Erfurt mit nur je einem Telefonat überzeugte.

Der junge MDR wurde fast ausschließlich von West-Importen geführt. MDR-Intendant Udo Reiter etwa war bereits Hörfunkdirektor beim Bayerischen Rundfunk. Die Direktorin des MDR-Landesfunkhauses Sachsen, Ulrike Wolf, kam vom NDR. In den Programmen spiegelte sich dies allerdings nicht wider. Das MDR-Fernsehen übernahm im Unterhaltungsbereich zahlreiche erfolgreiche Sendungen, Produktionen und Gesichter des DDR-Fernsehens. Dies brachte dem Sender den Vorwurf der Ostalgie ein. Kritiker übersahen allerdings, dass der MDR in hochwertigen Doku-Reihen die DDR-Geschichte konsequent aufarbeitete.

Im Sender selbst nahm man es damit nicht so genau. Zehn Jahre nach dessen Gründung wurde die Stasi-Vergangenheit prominenter MDR-Gesichter offenbar. Mitarbeiter und Moderatoren wie Sabine Hingst, Horst Mempel, Ingolf Rackwitz, Frank Liehr, Oliver Nix oder Ingo Dubinski mussten sich mit Stasi-Vorwürfen auseinandersetzen. Bürgerrechtler Konrad Weiß sprach beim MDR von einer "DDR im Gurkenglas". Es folgten diverse Finanz- und Korruptionsskandale. Unterhaltungschef Udo Foht lieh sich Geld von diversen Produktionsfirmen und Personen aus der Branche, die mit dem Sender geschäftlich zu tun hatten. Beim in Erfurt sitzenden Kinderkanal - hier hat der MDR federführend die Aufsicht - zweigten Mitarbeiter zehn Millionen Euro illegal ab. Sportchef Wilfried Mohren wurde wegen Bestechlichkeit und Vorteilsnahme verurteilt.

Als die gebürtige Chemnitzerin Karola Wille 2011 gegen Widerstände aus der Politik die Intendanz von Udo Reiter übernahm, hatte sie eine in den Grundfesten erschütterte Anstalt zu konsolidieren. Mit Transparenzregeln und dem Ausbau von Kontrollmechanismen, einer vorsichtigen Verjüngung des Programms sowie Investitionen in die Zukunftsfähigkeit brachte die Juristin den Sender aus den Negativ-Schlagzeilen. Gleichwohl sieht sie sich mit der Polarisierung der Gesellschaft vor weiteren Herausforderungen. Lügenpresse-Vorwürfe treffen auch den MDR. Reporter des Senders sahen sich auf Demonstrationen gar körperlichen Angriffen ausgesetzt.

Heiko Hilker, der auch im MDR-Rundfunkrat sitzt, ist sich nach eigenen Worten nicht sicher, ob die Anstalt tatsächlich die Lebenswirklichkeit der Gebührenzahler in allen Aspekten ausreichend abbildet. "Zwar ist der MDR Marktführer, und er informiert auch über aktuelle Geschehnisse. Doch hat er auch einen Auftrag zur öffentlichen Meinungs- und Willensbildung". Die bloße Berichterstattung reiche da nicht mehr aus, so Hilker. Sendungen wie der "Sachsenspiegel" hätten ein Formatproblem. Es würden zu selten Verantwortlichkeiten benannt, Lösungsansätze blieben aus. Der eigene Anspruch, originär ostdeutsche Probleme aufzugreifen, sei nie eingelöst worden. Ein Grund für die Defizite sei ein Mangel: "Die Personalressourcen in journalistischen Bereichen sind zu knapp bemessen".