Zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit

Wolfgang Hildesheimers Mozart-Biografie gilt als eines der wichtigen Werke über den Komponisten. Vor hundert Jahren wurde der Schriftsteller geboren.

Von Klaus Walther

erschienen am 08.12.2016



Hamburg. Obwohl er ein paar bedeutende, bleibende Bücher geschrieben hat, war er wohl nie ein Autor, für den sich ein größeres Publikum interessierte. Aber dieses Schicksal teilte er mit manch anderem Schriftsteller. Vielleicht kann eine Literatur nicht ohne die Schreiber existieren, die Welt und Zeit auf besondere Weise ausloten und so den Weg freischreiben für Nachkommende. Geboren wurde Wolfgang Hildesheimer am 9. Dezember 1916 in Hamburg, er emigrierte 1933 nach Palästina, wurde Tischler und Innenarchitekt, ging als Offizier in die britische Armee und kam 1945 nach Deutschland zurück. In eine ganz besondere Situation: Er wurde einer der Dolmetscher beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess.

Erst 195o begann er seine literarische Existenz mit dem Prosaband "Lieblose Legenden". Und schon hier wurde sichtbar, was Hildesheimer auch in den kommenden Werken immer wieder beschreiben wird: die Hoffnungslosigkeit. So wird man auch seine großen Prosastücke "Tynset" (1965) oder "Masante" (1973) lesen und dabei eine Erfahrung machen, von der er selber sagte, sie "weist auf das Schweigen der Welt hin, indem sie die Tragikomik der Ersatzantworten beschreibt". Beim Wiederlesen seiner Texte erlebt man diese Existenzen, die gern andere Menschen in einer anderen Welt geworden wären. In "Masante" heißt es einmal: "Meine Welt ist erkannt und ausgebeutet. Sie gibt keinen guten Satz mehr her. Den Punkt setzen, den Schlussstrich ziehen, meine Zeit ist vorbei. In Zukunft wird nicht mehr gesungen ...".

Aber ist das alles, was von ihm geblieben ist? Gibt es da nicht auch ein Prosastück "Zeiten in Cornwall" (1971), in dem er auf unerhört intensive Weise eine Landschaft in ihren geografischen und historischen Koordinaten beschreibt? Er erzählt von der Erinnerung an Hal, den Maler, aber auch von den Vögeln, deren Namen er nicht kennt. Man kann diesen Text wie einen Reiseführer benutzen, eine Wegmarke in der Landschaft, aber eben auch in den Wegen des Autors Hildesheimer.

Und da ist noch ein anderes Buch, das einzige, das ihn vielleicht bekannt werden ließ, es ist seine Mozart-Biografie, erstmals 1977 erschienen und immer wieder als eines der wichtigen Werke über den Komponisten genannt. Das Verdienst dieser Biografie ist ihre permanente Befragung der Quellen, und Hildesheimers Buch ist zugleich auch eine Befragung des Genres Biografie. Dass dieses Buch freilich selber die Tücken des biografischen Erzählens nicht immer umgeht, wird sichtbar. Doch: Miloš Formans filmischer Welterfolg "Amadeus" wäre ohne die Anregungen Hildesheimers nicht denkbar.

Hildesheimer hat die letzten Jahre seines Lebens in Graubünden verbracht, er hat mehr geschwiegen als publiziert, aber Ironie ist ihm geblieben, wenn er gegen Ende seines Lebens schreibt: "Außerdem züchte ich Gewürzkräuter ... die einzige Aktivität, für die ich bis heute ausschließlich Lob geerntet habe, allerdings auch die einzige, die sich ausschließlich an das kulinarische Bedürfnis meines Publikums wendet". Am 21. August 1991 starb Wolfgang Hildesheimer in Poschiavo im Kanton Graubünden. Und heute, hundert Jahre nach seiner Geburt, erinnern wir nicht nur an den Gärtner, sondern an den Erzähler, der es verdient, besonders auch in diesen Zeiten wieder gelesen zu werden.