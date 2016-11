Zwischen den Weltpolen

Ein animierter Eröffnungsfilm für ein politisches Filmfestival: Das Dok Leipzig bricht mit Konventionen. Dazu passend steht es diesmal unter dem Motto "Ungehorsam."

Von Juliane Streich

erschienen am 02.11.2016



Leipzig. Ein Festival wie ein Gemischtwarenladen. So wird das Programm des 59. Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm, kurz Dok, bei der Eröffnungsfeier beschrieben. Die gemischte Ware wurde aus 3300 Filmen ausgewählt, die eine Auswahlkommission den Sommer lang in heißen, dunklen Räumen sichten musste. 310 Filme sind danach übrig geblieben. Und tatsächlich sind die unterschiedlichsten Themen und Protagonisten dabei: Frauen, die von ihrer Zwangsheirat erzählen, junge Israelis, die in Auschwitz Selfies machen, oder ein Ehepaar, das verletzte Tiere rettet.

Das übergreifende Motto des Festivals lautet "Ungehorsam". Wir befinden uns in einer dunklen Periode der Weltpolitik, sagt Festivalleiterin Leena Pasanen. Brexit, Trump, Hate Speech - um nur einige Schlagworte zu nennen. Es gebe derzeit eine Tendenz vieler Menschen, die Welt in Schwarz-Weiß einzuteilen. Dagegen wolle das Festival ein Zeichen setzen, betont Pasanen, indem das Logo statt dem üblichen Rot diesmal in Schwarz-Weiß daherkommt. Und natürlich vor allem mit den Filmen.

Auf der Türkei liegt in diesem Jahr der Länderschwerpunkt. Denn auch in diesem Land wird es immer schwieriger, den offiziellen Regierungsansichten unabhängige Meinungen und Filme entgegenzustellen. So musste zum Beispiel "I Remember" nach einer Reihe von Zensurmaßnahmen im April vom Ankara Film Festival zurückgezogen werden. Der Streifen des kurdischen Regisseurs Selim Yildiz, der nun in Leipzig zu sehen ist, ist eine persönliche Erinnerung an das Massaker der türkischen Armee in Roboski 2011. Der im syrischen Kobane gedrehte Film "Distant..." der kurdischen Filmemacherin Leyla Toprak begleitet dagegen die Widerstandskämpferinnen in ihrem Kampf gegen den selbst ernannten IS.

Wobei ein weiteres Anliegen der Festivalleiterin deutlich wird: Die Förderung von Regisseurinnen. Schon im letzten Jahr - und gleichzeitig ihrem ersten als Intendantin - hatte sich Pasanen bestürzt über die geringe Zahl von weiblichen Filmemacherinnen gezeigt. Daher wird nun auch ein Preis an das beste von einer Regisseurin geleitete Filmprojekt verliehen - in Kooperation mit EWA (European Women's Audiovisual Network) und mit der sächsischen Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) als Schirmherrin.

Bemerkenswert ist auch eine andere der insgesamt elf Jurys, die unter anderem Preise im internationalen, deutschen oder Kurzfilm-Wettbewerb verleihen: die Interreligiöse Jury, die an die Stelle der Ökumenischen Jury tritt. Neben zwei christlichen Filmexperten besteht sie in diesem Jahr erstmals auch aus einem muslimischen und einem jüdischen Mitglied. "In unserer polarisierten Welt und in einer Gesellschaft, in der zunehmend versucht wird, nicht-christliche Religionen auszuschließen, möchten wir durch die Öffnung ein Zeichen für Zusammenhalt und Aufgeschlossenheit setzen", erklärt Pasanen.

Seit 2015 entscheiden nicht nur Filmfachleute, sondern auch Künstler anderer Sparten über die Preise. So ist diesmal Opernregisseur und Maler Achim Freyer genauso Jurymitglied wie David Sproxton, der Macher von "Wallace und Gromit" oder "Shaun das Schaf".

Denn neben den Dokumentarfilmen spielt der Animationsfilm eine immer größere Rolle im Festivalprogramm, das zum ersten Mal mit einem abendfüllenden Animationsfilm eröffnet wurde. "My Life as a Courgette" ("Mein Leben als Zucchini") von Regisseur Claude Barras ist eine rührende Geschichte über einen kleinen Jungen, der aus Versehen seine besoffene und nicht sehr fürsorgliche Mutter tötet und danach in einem Waisenheim voller Kinder mit ähnlichen Schicksalen landet. Ein witziger wie herzzerreißender Film über Freundschaft, Hoffnung und Anders-Sein. Gerade mit diesem Film ein sehr politisch geprägtes Dokumentarfilmfestival zu eröffnen, "können manche ungewöhnlich finden", kommentiert Pasanen die Auswahl. "Aber so sind wir nun mal." Ein Gemischtwarenladen halt. Aber einer mit guter Auswahl. www.dok-leipzig.de