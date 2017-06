documenta beginnt mit Preview-Tagen

Mehr als 160 Künstler, 30 Ausstellungsorte, vielleicht eine Million Besucher. Die documenta kehrt heim aus Athen. Kassel stehen 100 Tage Ausnahmezustand bevor.

erschienen am 07.06.2017



Kassel (dpa) - Von (heute) Mittwoch an verwandelt sich Kassel in ein Mekka der Kunstwelt. Dann beginnen in der nordhessischen Stadt die sogenannten Preview-Tage der größten und wohl wichtigsten Kunstausstellung der Welt.

Drei Tage lang ist die documenta Fachbesuchern und Journalisten vorbehalten. Für die Öffentlichkeit beginnt sie erst am Samstag.

Die documenta findet alle fünf Jahre statt. Die 14. Ausgabe wurde von dem polnischen Kurator Adam Szymczyk gestaltet. Seine zentrale Idee war es, die documenta von Kassel zu lösen, wo sie seit 1955 stattfindet. Er rief Athen zum gleichberechtigten Standort aus, wo der erste Teil der Schau bereits im April eröffnet wurde.

Am Mittwoch folgt nun der Startschuss für den zweiten Teil in Kassel. Um 11.00 Uhr soll die Pressekonferenz beginnen, zu der sich Tausende Journalisten aus aller Welt angemeldet haben. Ab 13.00 Uhr ist dann die Ausstellung zugänglich. Sie erstreckt sich über 30 Orte im Stadtgebiet - darunter viele Museen, aber auch Plätze und Parks, ein Kino und eine Unterführung, eine Halle auf dem Uni-Gelände und die ehemalige Hauptpost in einem Problembezirk der Stadt.

Mehr als 160 Künstler hat Szymczyk eingeladen, Werke für die beiden Städte zu gestalten. Ein Schwerpunkt nur in Kassel ist das Thema Raubkunst. Im Fridericianum ziehen für die Dauer der documenta Werke aus der Sammlung des Athener Museums für zeitgenössische Kunst ein, das neu gebaut wurde, aber aus Geldmangel nicht öffnen kann.

25 000 Tickets für Kassel wurden nach Angaben der Organisatoren schon vorab verkauft. Das Tagesticket kostet 22 Euro. Zur Eröffnung am Samstag haben sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Griechenlands Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos angekündigt. In Kassel wie auch in Athen dauert die documenta jeweils 100 Tage. Die Gesamtbesucherzahl könnte erstmals die Millionen-Marke knacken.