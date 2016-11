geilsterscheissever: MDR dreht Web-Serie

30.11.2016

freiepresse.de

Sachsen

Jan Woitas

Mehr als 700 Grundschullehrer an Warnstreik beteiligt

An zahlreichen sächsischen Grundschulen ist am Mittwoch der Unterricht in den ersten Schulstunden ausgefallen. Viele Lehrer beteiligten sich an Warnstreiks. weiterlesen