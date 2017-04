1:1-Unentschieden zwischen Halle und Magdeburg

erschienen am 29.04.2017



Halle (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga seine Aufstiegsambitionen unterstrichen. Die Elbestädter entführten beim 1:1 (0:1) gegen den halleschen FC am Samstag vor 8021 Zuschauern einen Punkt aus dem Halleschen Erdgas-Sportpark. Nachdem Martin Röser (15.) die Gastgeber zunächst in Front gebracht hatte, gelang Piotr Cwielong in der 46. Minute der Ausgleich.

Die Gastgeber hatten zunächst von Beginn an deutlich gemacht, dass sie die Pokalpleite aus der Vorwoche vergessen machen wollten. Bereits in der 3. Minute hätte der HFC die Führung erzielen können, aber Dorian Diring schoss aus sechs Metern über das Tor. Diring hätte in der 18. Minute die Führung ausbauen können, schob das Leder aber knapp neben den Kasten von Gästekeeper Leopold Zingerle.

Nach der Pause erwischten die Magdeburger dann aber einen Blitzstart. Michael Niemeyer lief frei auf den Kasten von HFC-Torhüter Oliver Schnitzler zu, traf aber mit seinem Lupfer nur die Latte. Cwielong musste für den zurückprallenden Ball dann nur noch seinen Kopf hinhalten. Nach dem Ausgleich hielten die Gäste den Druck hoch, vergab aber noch dicke Möglichkeiten zum Sieg.