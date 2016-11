10. Demokratiepreis an Flüchtlingshilfe Königshain-Wiederau

Dresden (dpa/sn) - Die Flüchtlingshilfe Königshain-Wiederau (Mittelsachsen) ist am Dienstagabend in Dresden mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie ausgezeichnet worden. Damit würdigte die Jury stellvertretend für viele sächsische Initiativen das Engagement von Bürgern für aktive und langfristige Willkommenskultur. In dem Ort werden Flüchtlinge als Bürger in alle Lebensbereiche integriert, wovon auch die dortige Gemeinschaft profitiere. Das «zeigt in besonderer Weise, dass bürgerliches Engagement und Mitmenschlichkeit zwei Seiten derselben Medaille» sind, hieß es.

Vier Anerkennungspreise in Höhe von je 1000 Euro wurden für Projekte vergeben - an die Leipziger Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit, den CSD, den Jüdischen FrauenVerein und das Studenten-Twitterprojekt Straßengezwitscher aus Dresden.

Der undotierte Kommunenpreis ging an das Leipziger Theater der Jungen Welt, das sich seit Jahren für sozial Benachteiligte engagiert und Benefiz-Veranstaltungen für Flüchtlinge veranstaltet. Dessen Projekt «Brennpunkt: X» biete Geflüchteten Teilhabe am Theater und Mitwirkung am kulturellen Leben.

«Klares und sichtbares Einstehen für Vielfalt und Demokratie ganz verschiedener Initiativen in Sachsen ermutigt viele Menschen», sagte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) laut Mitteilung. Der Preis habe geholfen, Demokratie-Initiativen wertzuschätzen und stärker sichtbar zu machen. Insgesamt gab es diesmal 76 Vorschläge.