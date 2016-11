10-Jähriger von Straßenbahn angefahren

erschienen am 02.11.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Ein 10-Jähriger ist von einer Straßenbahn in Chemnitz-Hutholz angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Junge ausgestiegen und wollte hinter der Bahn die Schienen überqueren. Dabei hat er eine Straßenbahn aus der entgegengesetzten Richtung übersehen und wurde angefahren. Er kam am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus.