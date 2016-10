100 Deutschlandstipendien an der Uni Leipzig vergeben

erschienen am 01.11.2016



Leipzig (dpa/sn) - Für besonders leistungsstarke und über ihr Studium hinaus engagierte Studierende hat die Universität Leipzig für das Studienjahr 2016/2017 insgesamt 100 Deutschlandstipendien vergeben. Für das monatliche Stipendium in Höhe von 300 Euro seien 64 Förderer gewonnen worden, teilte die Universität am Dienstag mit. Sie finanzieren die Stipendien zur Hälfte, die andere Hälfte kommt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

An der Technischen Universität Dresden werden derzeit 273 Studierende von 68 Unternehmen unterstützt, in Chemnitz erhalten mit Hilfe von 38 Partnern 70 Studierende ein Stipendium. Die Hochschule für Technik, Wissenschaft und Kultur in Leipzig konnte mit der Unterstützung von 36 Stiftern 59 Stipendien an die leistungsstärksten Studierenden der Hochschule vergeben.