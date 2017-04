1000 neue Traminer-Rebstöcke für Radebeuler Weinberg

erschienen am 25.04.2017



Radebeul (dpa/sn) - Nach mehrmonatiger Sanierung der Weinberge am «Goldenen Wagen» in Radebeul pflanzt das Staatsweingut Schloss Wackerbarth in diesen Tagen rund 1000 Traminer-Rebstöcke. Unterhalb des Bismarckturms wurden mehrere Weinbergterrassen inklusive der Trockenmauern instand gesetzt. In die Sanierung von knapp 600 Quadratmetern Mauern investierte Wackerbarth eigenen Angaben zufolge rund 300 000 Euro. Der Hang mit bis zu 400 Jahre alten Terrassenmauern gehört zu den besten Lagen in Sachsen.

Insgesamt gehören zu Wackerbarth mehr als 20 000 Quadratmeter Stütz- und Trennmauern sowie steinerne Treppenaufgänge durch die Weinberge. Etwa 17 Prozent der Mauern sind saniert, schätzte Wackerbarth-Geschäftsführerin Sonja Schilg. Insgesamt liegen die Kosten für eine Sanierung bei insgesamt rund 12,2 Millionen Euro.

Die teils jahrhundertealten Mauern aus Naturstein prägen die Weinlandschaft zwischen Pillnitz und Meißen, allerdings sind sie vielerorts marode. Für Sachsen stehen in der aktuellen Förderperiode bis 2020 gut sechs Millionen Euro für die Sanierung von Weinbergmauern zur Verfügung.

2016 wurden laut Umweltministerium für 31 Weinbergmauer-Sanierungsvorhaben rund 2,5 Millionen Euro Fördermittel bewilligt. 460 000 Euro wurden bereits ausgezahlt.