101 Vorträge zu neuartigen Technologien

"Science Match"-Börse ließ am Donnerstag Ideen sprühen

erschienen am 26.01.2017



Dresden. Ein Ohr oder ein anderes Körperteil aus Eigengewebe, das aus dem 3D-Drucker stammt? Ein Speziallicht, das Tropenkrankheiten verbreitende Mücken verscheucht? Ein Roboter als Nachtwächter im Pflegeheim? Über 100 teils sehr futuristisch klingende Ideen sind am Donnerstag in Dresden am Publikum der Wissenschaftsbörse "Science Match" vorbeigezogen.

Doch so unterschiedlich die Forschungsansätze auch klangen, eins hatten sie gemeinsam: Alle waren in Sachsen erdacht worden. "Wir sind stolz auf einen exzellenten Standort, an dem kluge Köpfe aus aller Welt forschen und Innovationen hervorbringen", sagte Ministerpräsident Stanislaw Tillich beim Besuch der vom Berliner Tagesspiegel-Verlag veranstalteten Messe. Sachsens Universitäten waren mit ihren Forschungsprojekten ebenso vertreten wie das Helmholtz-Zentrum Rossendorf und verschiedene Max-Planck-Institute. Aber nicht nur den über 1000 Besuchern rauchten anschließend die Köpfe angesichts der geballten Informationen. Auch die Forscher selbst waren gefordert. Um sein Projekt vorzustellen, war jedem nur ein Kurzvortrag von maximal drei Minuten Länge erlaubt. Nicht jedem fiel die Beschränkung leicht. Doch nur so war der Marathon aus 101 Vorträgen zu bewältigen. (eu)