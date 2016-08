109 Millionen Euro Steuern durch BetriebsprÃ¼fungen

109 Millionen Euro Steuern durch Betriebsprüfungen

erschienen am 30.08.2016



Dresden (dpa/sn) - Betriebsprüfungen haben im ersten Halbjahr 2016 in Sachsen zu zusätzlichen Steuern in Höhe von 109 Millionen Euro geführt. Wie der Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen, Johann Gierl, am Dienstag in Dresden mitteilte, wurden von den 570 sächsischen Betriebsprüfern insgesamt knapp 4800 Firmen unter die Lupe genommen. Mehr als die Hälfte der Mehrsteuern resultiere aus der Prüfung der größten Unternehmen, die wegen ihrer besonderen fiskalischen Bedeutung in der Regel lückenlos untersucht würden. Allerdings fielen die Prüfungen nicht immer zugunsten des Fiskus aus. 300 Betrieben seien zu viel gezahlte Steuern erstattet worden.