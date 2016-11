11. Hope-Gala sammelt Spenden für Aids-Kranke in Afrika

erschienen am 12.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Mehr als eine Million Euro sind in Dresden in den vergangenen zehn Jahren für das Aids-Projekt «Hope Cape Town» in Südafrika gesammelt worden. Das teilten die Veranstalter im Vorfeld 11. Hope-Gala mit. Zu der Benefizveranstaltung am Samstagabend werden zahlreiche prominente Künstler in Sachsens Landeshauptstadt erwartet. Schauspielerin Mirja du Mont moderiert die Gala.

Der Hope Awards, mit dem Menschen ausgezeichnet werden, die sich im Kampf gegen HIV und Aids sowie ein besseres Leben der Kinder in Afrika besonders engagieren haben, geht diesmal an den ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Urs Meier. Er habe sich als Botschafter der Kindernothilfe auf vielfältige Weise gegen Kinderarmut, Gewalt und Probleme wie AIDS eingesetzt, hieß es.

Den Klassik-Teil der Gala, die jährlich im Schauspielhaus über die Bühne geht, bestreiten unter anderen das Orchester der Staatsoperette, Pianist Joja Wendt sowie die Sängerin und Schauspielerin Angelika Milster. Die Solisten der Staatsoperette Olivia Delauré und Jannik Harneit singen Melodien aus der West Side Story.

Für den eher rockige Teil sorgen Julia Neigel mit Band, Sänger und Komponist Albert Hammond sowie Sängerin Alexa Feser. Zudem hat als Nachwuchstalent die neunjährige Magdalina, Halbfinalistin bei «The Voice Kids», einen Auftritt.