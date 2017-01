133 Bewerbungen für Deutsch-Polnischen Journalistenpreis

erschienen am 23.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Für den diesjährigen Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreis sind 133 Beiträge eingereicht worden. Wie die Staatskanzlei in Dresden am Montag mitteilte, kamen 48 von ihnen aus Polen und 85 aus Deutschland. Damit sei die Zahl der 116 Einsendungen des vergangenen Jahres deutlich übertroffen worden, hieß es. Mit 55 Beiträgen sei der Print-Bereich am stärksten vertreten.

Der Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreis wird jährlich in den Kategorien Print, Hörfunk, Fernsehen und «Journalismus in der Grenzregion» vergeben und ist mit je 5000 Euro dotiert. Damit sollen journalistische Beiträge prämiert werden, die über das jeweilige Nachbarland fair und offen berichten.

Der Wettbewerb jährt sich zum 20. Mal.Der Preis wird am 31. Mai während der 10. Deutsch-Polnischen Medientage übergeben. Diesjähriger Gastgeber dafür ist die Woiwodschaft Lebuser Land. Ausrichter des Preises sind die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, die Robert Bosch Stiftung, die sechs Partnerregionen sowie die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und die Woiwodschaften Lebuser Land (Lubuskie), Westpommern (Zachodniopomorskie) und Niederschlesien (Dolny Śląsk).