14 zugewanderte Jugendliche erhalten Start-Stipendium

erschienen am 28.10.2016



Dresden (dpa/sn) - 14 kürzlich nach Deutschland zugewanderte und in Sachsen lebende Jugendliche bekommen ein Start-Stipendium. Die neun Mädchen und fünf Jungen zwischen 14 und 21 Jahren gehören zu 275 Geförderten bundesweit, wie die Start-Stiftung (Frankfurt am Main) am Freitag mitteilte. Sie stammen aus Afghanistan, Brasilien, Eritrea, Indien, Italien, Russland und Syrien und werden über zwei Jahre finanziell und ideell gefördert.

Die Stiftung begleitet Jugendliche aus Migrantenfamilien auf ihrem Weg bis zur Hochschulreife auch mit einem Bildungsprogramm, dessen Inhalte auf Integration und Persönlichkeitsentwicklung zielen. Die materielle Förderung umfasst einen Laptop samt Drucker und einen Beitrag zu den Bildungsausgaben.