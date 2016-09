15.000 Menschen bei Anti-TTIP-Demo in Leipzig

Bundesweit sind viele Menschen gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA auf die Straße gegangen. Dennoch kamen insgesamt weniger, als die Veranstalter erhofft haben.

erschienen am 17.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Rund 15 000 Menschen haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag in Leipzig gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA demonstriert. Die Erwartung von 10 000 Teilnehmern sei trotz des Regenwetters übertroffen worden, sagte ein Sprecher. Die Forschungsgruppe «Durchgezählt» nannte im Internet eine Zahl von 9000 bis 12 000 Menschen, die über den Leipziger Innenstadtring gezogen sind. Laut Polizei, die keine Teilnehmerzahl nannte, verlief die Veranstaltung friedlich. Zu der Demo hatten unter anderem der Deutsche Gewerkschaftbund, Verdi, Attac sowie der Naturschutzbund BUND Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgerufen.

Bundesweit protestierten nach Veranstalterangaben 320 000 Menschen gegen die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada. Demos gab es neben Leipzig auch in Köln, München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Berlin. Die Demonstranten befürchten, dass durch die Abkommen Umwelt- und Sozialstandards ausgehöhlt werden. Befürworter versprechen sich von den Freihandelsabkommen eine Ankurbelung des Wirtschaftswachstums. Laut Polizei kamen dabei jedoch weniger Teilnehmer als von den Veranstaltern angegeben.