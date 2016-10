160 Jahre altes GÃ¤stebuch aus Auerbachs Keller gefunden

160 Jahre altes Gästebuch aus Auerbachs Keller gefunden

erschienen am 10.10.2016



Leipzig (dpa/sn) - Ein fast 160 Jahre altes Gästebuch aus Leipzigs berühmtem Restaurant Auerbachs Keller ist an seinen Ursprungsort zurückgekehrt. Es handelt sich dabei um das Gästebuch aus den Jahren 1859 bis 1866, wie Restaurant-Pächter Bernhard Rothenberger am Montag mitteilte. Das Buch galt als verloren. Kommende Woche werde der «Sensationsfund» in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit präsentiert.

Weit über 90 Millionen Gäste hätten das Restaurant seit dessen Gründung im Jahr 1525 besucht und viele davon sich in den Gästebüchern des Traditionslokals verewigt, sagte Rothenberger. Nicht alle Bücher seien erhalten geblieben. Johann Wolfgang von Goethe setzte Auerbachs Keller mit einer Szene in seiner Tragödie «Faust» ein literarisches Denkmal.