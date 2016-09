17-JÃ¤hrige in Leipzig von StraÃŸenbahn erfasst

17-Jährige in Leipzig von Straßenbahn erfasst

erschienen am 07.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Eine Jugendliche ist in Leipzig von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die 17-Jährige am Dienstagabend über eine Absperrung an einer Haltestelle geklettert und lief über die Gleise. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer einfahrenden Straßenbahn. Die 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.