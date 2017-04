19-Jähriger drohte Mitschülern möglicherweise mit Amoklauf

erschienen am 20.04.2017



Görlitz/Olbersdorf (dpa/sn) - Ein 19-jähriger Schüler hat in Olbersdorf (Landkreis Görlitz) seinen Mitschülern eine Nachricht mit einem Bild des norwegischen Massenmörders Anders Behring Breivik geschickt. Dazu habe er am Osterwochenende einen Text geschrieben, der die Androhung eines Amoklaufs vermuten lasse, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob diese Vermutung zutrifft, ist nun Gegenstand von Ermittlungen.

Schüler, die die Nachricht erhielten, alarmierten am Ostermontag einen Lehrer. Dieser meldete den Vorfall der Schule. Erst am Mittwoch erfuhr die Polizei davon. «Das geht natürlich gar nicht», sagte ein Behördensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Beamte suchten den Schüler auf, der jedoch versicherte, die Androhung nicht ernst gemeint zu haben. Breivik hatte im Jahr 2011 bei zwei Anschlägen 77 Menschen getötet.