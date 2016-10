19-JÃ¤hriger verliert Kontrolle Ã¼ber Auto: drei Verletzte

19-Jähriger verliert Kontrolle über Auto: drei Verletzte

erschienen am 08.10.2016



Weißwasser (dpa/sn) - Ein 19-Jähriger hat auf der Bundesstraße 156 bei Weißwasser (Landkreis Görlitz) die Kontrolle über sein Auto verloren. Es kam zu einem Unfall, bei dem am Freitag drei Männer verletzt wurden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen des 19-Jährigen geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort streifte er seitlich ein Auto und prallte anschließend frontal gegen ein Motorrad. Der 19-Jährige und der 66 Jahre alte andere Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Der zweite Autofahrer wurde leicht verletzt.