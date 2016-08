19-jÃ¤hrige Autofahrerin bei ZusammenstoÃŸ tÃ¶dlich verletzt

19-jährige Autofahrerin bei Zusammenstoß tödlich verletzt

erschienen am 20.08.2016



Wermsdorf/Leipzig (dpa/bb) - Im Landkreis Nordsachsen ist am Samstag eine 19-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Sie stieß laut Polizei kurz nach Mittag frontal mit dem Wagen eines 50 Jahre alten Fahrers zusammen, der zuvor auf der S38 in Richtung Wermsdorf zwei Radfahrer überholen wollte. Dabei sei der Mann auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Pkw der Frau kam von der Straße ab und prallte gegen mehrere kleinere am Straßenrand stehende Bäume. Zwar kam die Fahrerin noch ins Universitätsklinikum Leipzig, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen. Alle übrigen Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Die S38 war rund sechs Stunden lang gesperrt.