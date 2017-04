21-Jähriger unternimmt Trink-Ausflug auf Kirchendach

erschienen am 20.04.2017



Oelsnitz (dpa/sn) - Ein 21-Jähriger ist auf das Dach einer Kirche in Oelsnitz (Vogtlandkreis) geklettert, um dort ungestört Bier zu trinken. Ein Anwohner bemerkte den Mann, der am Mittwochabend zwischen den Türmen saß, wie die Polizei mitteilte. Er sei über ein Gerüst auf das Dach gelangt. Bei einer Kontrolle des laut Angaben angetrunkenen Mannes fanden Polizisten einen Rucksack voller Alkohol und eine geringe Menge Drogen. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.