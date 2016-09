22. Dresdner StollenmÃ¤dchen gekÃ¼rt

22. Dresdner Stollenmädchen gekürt

erschienen am 03.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Die 21-jährige Marie Lassig ist das 22. Dresdner Stollenmädchen. Sie wurde für ein Jahr zur Botschafterin des Christstollens gekürt, wie der Schutzverband Dresdner Stollen am Samstag in Dresden mitteilte. Die angehende Konditorin im zweiten Lehrjahr habe die Jury mit ihrem Fachwissen und ihrer Leidenschaft für den Stollen überzeugt. Bei rund 60 Terminen wird Lassig in den nächsten Wochen in Deutschland und Europa werben. Ein Höhepunkt ihrer Amtszeit wird das Dresdner Stollenfest sein, das sie am 3. Dezember eröffnet.