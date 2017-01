24-Jähriger wegen Angriffs auf Asylbewerber in U-Haft

erschienen am 13.01.2017



Dresden (dpa/sn) - Ein im Zusammenhang mit der Attacke auf vier Asylbewerber im Oktober 2016 in Dresden mit Haftbefehl gesuchter Verdächtiger ist in der Nacht zum Freitag festgenommen worden. Der 24-Jährige wurde bei einer Sachbeschädigung gestellt, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach einem Bericht von «sz online» handelt es sich um den mutmaßlichen Schläger. Er soll gemeinsam mit seinem älteren Bruder die Gruppe Flüchtlinge attackiert haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft befindet sich der Mann in Untersuchungshaft, ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die Gruppe von Flüchtlingen war am 24. Oktober 2016 im Stadtteil Dobritz angegriffen worden. Dabei hatten zwei schwarz gekleidete, große und kräftige Männer zunächst rechte Parolen gerufen und dann die drei 20 und 21 Jahre alten Frauen aus Eritrea und einen 21-jährigen Syrer bedroht und angegriffen. Während drei von ihnen flüchten konnten, war die 20-Jährige zu Boden gezerrt, geschlagen und verletzt worden. Sie wurde leicht verletzt.

Die Täter waren ermittelt und Mitte Dezember Fahndungsfotos veröffentlicht worden. Einer von ihnen hatte sich bereits danach gestellt. Der nicht vorbestrafte Mann ist auf freiem Fuß, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Sein Bruder sei bereits früher wegen Körperverletzung aufgefallen.