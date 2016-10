24-jÃ¤hriger Bergwanderer tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt

24-jähriger Bergwanderer tödlich verunglückt

erschienen am 01.10.2016



Schliersee (dpa) - Ein 24-Jähriger ist beim Bergwandern an der Brecherspitze (Landkreis Miesbach) am Samstag tödlich verunglückt. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus. Nach ersten Erkenntnissen stamme der Mann aus dem Erzgebirgskreis, hieß es. Der junge Mann sei in dem steilen Gelände offensichtlich ohne Fremdeinwirkung in die Tiefe gestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Er sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Es werde weiter ermittelt.