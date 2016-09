25-JÃ¤hrige Afghanin in Asylunterkunft getÃ¶tet

25-Jährige Afghanin in Asylunterkunft getötet

erschienen am 05.09.2016



Hoyerswerda/Görlitz (dpa/sn) - Eine 25 Jahre alte Afghanin, die in der vergangenen Woche tot in einer Asylunterkunft in Hoyerswerda gefunden wurde, ist Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Obduktion der Leiche habe ergeben, dass die junge Frau keines natürlichen Todes gestorben sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Görlitz mit. «Vielmehr ist davon auszugehen, dass sie erstickt wurde.» Tatverdächtig sei ihr 32-jähriger Ehemann, der zusammen mit den vier Kindern im Alter von drei, fünf, sieben und neun Jahren in Ungarn aufgegriffen worden sei. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen Totschlagverdachts erlassen worden. Seine Auslieferung werde geprüft.