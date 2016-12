25-Jähriger rast beim Überholen frontal in Lastwagen

erschienen am 08.12.2016



Hainichen (dpa/sn) - Ein junger Mann ist beim Überholen auf der Bundesstraße 169 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) frontal in einen Lastwagen gekracht und schwer verletzt worden. Der 25-Jährige wollte am Mittwochabend gleich mehrere Autos überholen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte. Vor einem entgegenkommenden Lkw konnte der junge Mann nicht mehr rechtzeitig einscheren. Er raste frontal in den Laster. Der 25-Jährige erlitt schwere, der 53 Jahre alte Lkw-Fahrer leichte Verletzungen. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 500 Euro.