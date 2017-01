25 Jahre Weinstraße: Auftakt auf Schloss Wackerbarth

erschienen am 28.01.2017



Radebeul (dpa/sn) - Das Staatsweingut Schloss Wackerbarth feiert mit der «Weißen Nacht» an diesem Samstag den Auftakt für das Jubiläumsjahr «25 Jahre Sächsische Weinstraße». Den Veranstaltern zufolge präsentieren sich insgesamt 13 Winzer und Weingüter mit ihren Erzeugnissen. Im historischen Weinkeller in Radebeul können mehr als 25 sächsische Weißweine aus verschiedenen Jahrgängen probiert werden.

Begleitet wird das Programm von einer Haute Couture-Modeshow. Im Mittelpunkt soll die Landesweinprämierung stehen, die als Veranstaltung größer als bisher aufgezogen wird. Winzer, Weinbauverband und der Tourismusverband Sächsisches Elbland werben in diesem Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen für das Jubiläum der Weinstraße, die sich auf einer Strecke von 55 Kilometern von Pirna bis nach Diesbar-Seußlitz erstreckt.

Geplant sind Weinbergswanderungen, Führungen durch die Weingüter, Verkostungen und Themenabende mit Geschichten und Anekdoten über die Weinstraße. Zudem soll eine Imagekampagne für den heimischen Rebsaft werben.