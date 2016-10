250 Kilo-Bombe in Chemnitz gefunden: Gebiet abgesperrt

erschienen am 25.10.2016



Chemnitz (dpa/sn) - Bauarbeiter sind bei Baggerarbeiten im Chemnitzer Kaßberg am Dienstagmorgen auf eine 250 Kilogramm-Bombe gestoßen. Der Fundort in dem dicht besiedelten Stadtteil wurde abgesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ob es Evakuierungen gibt, ist noch unklar. «Wir warten auf den Kampfmittelbeseitigungsdienst», sagte eine Sprecherin.