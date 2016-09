Mezihori (dpa) - Mehr als 40 Urlauber mussten in Tschechien aus einem brennenden Erzgebirgshotel flüchten. Das Feuer war am Dienstagmorgen im Dorf Mezihori ... weiterlesen

Mittweida/Meerane (dpa/sn) - Bei Wohnungsbränden in Mittweida in Mittelsachsen und im westsächsischen Meerane sind 74 und 75 Jahre alte Frauen verletzt ... weiterlesen

02.09.2016

freiepresse.de

Sachsen

Hendrik Schmidt/dpa

Drei Autos in Leipzig komplett ausgebrannt

Leipzig (dpa/sn) - Drei Autos sind in Leipzig in Brand geraten. Die Fahrzeuge standen in der Nacht zum Freitag in einem Wohngebiet unmittelbar nebeneinander ... weiterlesen